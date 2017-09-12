Дорогі земляки!

Від щирого серця дозвольте привітати вас та ваші родини з Новорічними та Різдвяними святами!

Бажаю, щоб у наступаючому році з нами сталося те чудо, про яке ми всі мріємо. Хоч у кожного воно своє, але воно обов’язково найнеобхідніше і найважливіше. Бажаю, щоб всі ми були живі й здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення. Бажаю досягати нових вершин і самореалізовуватися. А ще хочу побажати побільше радісних моментів, які перейдуть в приємні спогади, і зустрічей з вірними друзями та коханими.

Олександр Поворознюк, депутат районної ради