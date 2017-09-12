Любі мої земляки, жителі Петрівської територіальної громади!

Ось і добігає кінець року. Кожен рік приносить багато хорошого, а про погане не будемо згадувати. Нехай наступний рік буде для вас вдалим, хай все складеться як треба. У новому році бажаю виконання задуманих планів, чудового вирішення складних ситуацій. Бажаю океан любові, здоров’я всім, легкості в житті і відсутності проблем. Ми всі віримо в чудеса, а вони нас оточують. Просто треба трохи придивитися і зрозуміти, що сталося чудо. Вдалого початку і успішного продовження вам у новому році!

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова