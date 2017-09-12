Об’єктивним показником ефективності управління є конкретно зроблені справи

Днями в Петровому відбулося засідання Ради регіонального розвитку району

В одному з попередніх наших номерів ми розповідали про засідання Ради регіонального розвитку, яке відбулося в обласному центрі на початку грудня поточного року. І ось черговим етапом цієї акції, що мала на меті презентувати громадськості незворотність, безальтернативність курсу реформ, які нині відбуваються в державі, стало проведення подібного заходу вже у нашому районі.

Судячи з наповненості сесійної зали районної ради (саме в ній проходив форум), засідання викликало зацікавленість різних прошарків та різних соціальних груп населення району. Серед учасників форуму були сільські голови, керівники та працівники райцентрівських установ, підприємств та організацій, представники місцевого бізнесу, сільгосптоваровиробники, представники громадських організацій та й просто жителі Петрового, кому цікаво було послухати, про що ж говоритиметься на цьому заході. Цікавість до форуму виявили не лише жителі Петрівщини, в залі можна було побачити й журналістів з обласного центру – як телевізійників, так і представників друкованих ЗМІ, зокрема, добре знаного не лише на Кіровоградщині журналіста «України-Центр», напевне, найтиражнішого видання області (після, звичайно, інформаційно-розважального «Діалогу») Геннадія Рибченкова. Тож, безумовно, цікаво буде відстежити потім його погляд, як стороннього спостерігача і вдумливого аналітика, на події, що відбуваються у нас на Петрівщині.

Місця в своєрідній президії заходу (слід зазначити, що цього разу вона була розміщена не на сцені, в звичайному академічному форматі, а безпосередньо в залі, в більш, так би мовити, студійному, демократичному варіанті) зайняли особи, яким, власне, й належало звітувати про те, що було зроблено в районі за період 2014-2018 років: голова районної державної адміністрації Сергій Завалій та його перший заступник Тетяна Панета, голова районної ради Тамара Сакара, Чечеліївський та Богданівський сільські голови Сергій Дяченко та Сергій Доцяк, директор КУ «Петрівський районний центр з обслуговування закладів освіти» Григорій Москалець, начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Наталія Подкопаєва та керівник селянського фермерського господарства «Катрич» Юлія Тороп.

Отже, головним доповідачем, який, власне, і задав тональність усім наступним виступам, став голова райдержадміністрації Сергій Завалій. Як зазначив Сергій Володимирович, сумарно за 4 роки в розвиток району було вкладено понад 230 мільйонів гривень. І це не просто абстрактна цифра, адже за нею криються цілком конкретні дії, зокрема капітальні ремонти з впровадженням енерго-зберігаючих технологій в освітніх та медичних закладах, потужні інвестиції в розвиток галузей культури, фізкультури і спорту, соціального захисту та соціального забезпечення, житлово-комунального господарства, транспорту та дорожнього будівництва, охорони довкілля та інших об’єктивно важливих речей. Головними джерелами фінансування проектів, які було реалізовано за звітний період, стали кошти державного, районного, сільських та селищних бюджетів, а також спонсорська допомога сільгосптоваровиробників району, приватного бізнесу, акціонерного товариства ПрАТ «ЦГЗК» тощо. Скажімо, лише на розвиток освітянської галузі за звітний період було спрямовано 41,5 млн гривень, завдяки чому було здійснено капітальні ремонти з запровадженням енергозберігаючих технологій в цілому ряді закладів загальної та дошкільної освіти, виконані капітальні та поточні ремонти котелень, теплосистем та опалювальних котлів, придбано шкільні меблі, обладнання, приладдя та засоби для оснащення навчальних кабінетів, комп’ютерна, побутова та оргтехніка, мультимедійне обладнання та інше спорядження і устаткування, необхідне для повноцінного здійснення навчального процесу та позашкільної гурткової роботи.

Досить вагомою є сума коштів, спрямованих на розвиток і медичної галузі – 36,3 млн гривень. Значна частина їх була витрачена на капітальний ремонт та реконструкцію тих закладів охорони здоров’я, де такі роботи не проводилися уже кілька десятків років, і, передусім, на капітальні ремонти відділень Центральної районної лікарні, ряду сільських ФАПів та лікарських амбулаторій, внаслідок чого названі об’єкти стали не лише комфортними, сучасними та естетично привабливими, а й менш затратними з огляду на впровадження тих же енергозберігаючих технологій, використаних в ході ремонтних робіт. Певне, в загальному переліку заходів, вжитих для покращення якості медичного обслуговування жителів району, доречно згадати і придбання санітарних автомобілів, і квартир для молодих лікарів, і медичне та інше обладнання, необхідне для якісного і своєчасного реагування у разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.

Безумовно, видатки на галузь культури, у порівнянні з двома попередніми, є дещо скромнішими – 10,2 млн гривень. Однак, тим не менш, вони теж значно перевищили обсяг фінансування галузі, практично, за усі роки державної незалежності. Причому, в даному разі йдеться не просто про цифри, адже, дійсно, враховуючи інфляційні процеси, які відбулися, скажімо, за останні 20 років, співвідношення витрат року поточного і, наприклад, 2008-го було б некоректним. Однак говоритимемо саме про перелік виконаних робіт, і це дасть відчути, що насправді означена галузь не мала ще такого розвитку не лише за роки державної незалежності, а й у часи так званої планової економіки. Принаймні, районний Будинок культури у такому вигляді, у якому він був ще донедавна (прямо скажемо – малопривабливому) перебував уже не один десяток років. І для того, щоб хоч якось його облагородити, привести до належного вигляду, намірів різних представників влади у різні часи начебто й не бракувало. Однак чомусь далі розмов справа так і не пішла – то не вистачало коштів, то наполегливості, то ще чогось. Сьогодні ж ми усі є свідками, що старенький РБК дійсно стає сучаснішим і привабливішим, органічно вписуючись в ті також оновлені об’єкти культурного дозвілля петрівчан, якими віднедавна стали Парк відпочинку, набережна та Сквер ветеранів. З 2015 по 2018 рік на капітальний ремонт районного Будинку культури було витрачено 2,4 млн гривень. Іншими помітними об’єктами культурного призначення, які за останні роки отримали, фактично, друге життя, стали районний музей історії та Новостародубська музична школа, крім того, виконано поточний ремонт приміщення та закуплено меблі і обладнання для Петрівської дитячої районної бібліотеки, в Новому Стародубі реконструйовано будівлю та покращено матеріально-технічну базу Зеленського СБК.

Про те, якими темпами в районі розвивається фізична культура і спорт, сьогодні добре відомо не лише на Кіровоградщині, а й за її межами. Як зазначив Сергій Володимирович, сьогодні мало хто навіть зі значно більших районних центрів України може й мріяти, щоб мати свою професійну футбольну команду, яка грала б у чемпіонаті Першої ліги. Для нас же, завдяки зусиллю ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» і, передусім, її керівника Олександра Поворознюка, ця мрія стала реальністю. Агрофірмою, разом з тим, здійснено реконструкцію стадіону «Інгулець» в Петровому та створено тренувальну базу для дитячої-юнацької спортивної школи у Володимирівці, яка включає в себе спортивні майданчики та адмінприміщення. Втім, розвиток фізкультури і спорту не обмежився лише досягненнями футбольного клубу «Інгулець». Зокрема, зусиллями ПСП «Зарічне» було побудовано стадіон в Новому Стародубі, там же, а також в Петровому та Іскрівці здійснено реконструкцію спортивних майданчиків зі штучним покриттям, у Петровому було виконано реконструкцію мультиспортивного комплексу ДЮСШ «Олімп», зроблено чимало іншої практичної роботи, покликаної популяризувати заняття фізичною культурою і спортом серед мешканців району.

Загалом же на ці потреби було використано 22,3 млн гривень.

Чимало помітних досягнень за звітний період стали можливими завдяки скоординованим спільним діям багатьох суб’єктів влади чи господарської діяльності, тож Сергій Володимирович висловив щиру вдячність за співпрацю голові облдержадміністрації Сергію Кузьменку, народному депутату України Анатолію Кузьменку, генеральному директору ПрАт «ЦГЗК» Дмитру Шевчику, сільським та селищним головам, сільгосптоваровиробникам та підприємцям, а головним чином – жителям району, задля яких і за підтримки яких усі ці проекти стали реальністю.

Після інформації головного доповідача з коротким аналізом темпів розвитку по своїх територіях чи сферах діяльності виступили голова районної ради Тамара Сакара, сільські голови Сергій Дяченко та Сергій Доцяк, керівники галузей освіти та культури і туризму Григорій Москалець та Наталія Подкопаєва, керівник ф/г «Катрич» Юлія Тороп.

Слід зазначити, що форум відбувся за принципом діалогу, кожен бажаючий з присутніх в залі міг поставити доповідачам запитання, супроводити кожен з виступів власною реплікою, для чого безпосередньо між рядами було встановлено мікрофон. Щоправда, скористатися ним виявилося не надто багато бажаючих, можливо, й тому, що усі виступи були досить вичерпними, інформативними, деякі з них супроводжувалися демонстрацією тематичних слайдів. І все ж про кілька таких реплік - доповнень згадаємо. Зокрема, представник ветеранської організації Віталій Неклеса від імені колег-ветеранів висловив слова вдячності за те, що і район, і селище останніми роками справді «ожили», наші будинки і вулиці, села і селища з кожним днем повертають собі колишню, здавалося, уже назавжди втрачену охайність і привабливість, упорядкованість і досконалість. Більше того – за деякими показниками вони навіть перевершили ті параметри благоустрою, які ми тривалий час вважали ідеальними ще за радянської доби. Скажімо, таким масштабом освітлених вулиць населені пункти району не могли похвалитися ще ніколи за всю свою історію. Підтримала Віталія Васильовича і депутат районної ради Людмила Когут, висловивши щиру вдячність керівникам району, але, водночас, запропонувавши згадати добрим словом і зусилля селищного голови Світлани Тилик, значною мірою завдяки ентузіазму і невтомності якої ми й маємо сьогодні чимало помітних досягнень в розвитку інфраструктури селища. Ця пропозиція усіма була сприйнята схвально і жодних заперечень не викликала.

Не минулося й без критичних зауважень, зокрема член Громадської ради при районній державній адміністрації Володимир Паладько висловив припущення, що ще досить значна кількість земель запасу та резервного фонду в районі обробляються, але податки за них не сплачуються, а якби було належним чином унормоване й це питання, то темпи розвитку району могли б бути ще вищими. Прокоментував висловлене припущення Сергій Завалій, погодившись, що це питання, безперечно, потребує ретельного відстеження і відповідного реагування. Однак на сьогодні такі можливості дещо ускладнюються тим, що земельні питання віднесені виключно до повноважень підрозділів Держгеокадастру. Однак, як депутат обласної ради, Сергій Володимирович обов’язково направить звернення до зазначеної структури з вимогою перевірити цю інформацію і вжити відповідних заходів реагування в разі її підтвердження.

Тож загалом усе побачене і почуте цього дня на засіданні Ради регіонального розвитку налаштовує на оптимістичний лад і вселяє сподівання, що наступний, 2019 рік, може стати ще більш плідним і успішним. Принаймні, значною мірою це залежатиме і від кожного з нас, якщо на майбутніх президентських і парламентських виборах ми підтримаємо подальший курс на розвиток реформ, не допустивши відкату назад, до такого вже обридлого стану перманентного хаосу, політичних спекуляцій та невизначеності зі стратегічним курсом, яким мала б і далі рухатися наша держава.

Володимир Кіфенко

На знімку: про реалізовані в районі проекти звітує голова райдержадміністрації Сергій Завалій.