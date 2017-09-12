Поки ми віримо у казку, вона дійсно з нами відбувається

Чи замислювалися ви над тим, чому майже усі казкові дива відбуваються взимку? Певно, що сама природа підказує нам, що дива можливі саме у цю пору року, адже ті сніжинки, що падають з неба, незрівнянні у своїй красі, мороз на вікнах, який так магічно малює візерунки, все, що відбувається взимку - неповторне.

День Святого Миколая, це, мабуть, той самий старт усіх новорічних чудес, які могли б наповнити дитинство незабутнім відчуттям щастя і радості. Тож невипадково найбільше цього свята чекає українська дітвора.

У своїй уяві хлопчики та дівчатка, здебільшого, малюють таку картину: сивобородий чоловік із величезним мішком, в якому безліч подарунків, спускається з небес, і у супроводі своїх помічників – Янголика та Чортика, непомітно підкладає під подушку коробки з дарунками або прутики. Те чи інше він кладе тоді, коли начебто одержує вказівку від Янгола, який переконує, що впродовж року дитина була слухняною, чи від Чортика, який згадує, у чому малеча прогрішилась.

Зустріч зі Святим Миколаєм відбулася і у дітей Петрового, сталося це на площі перед адміністративною будівлею Петрівської районної ради, де розгорнулася резиденція цього чудотворця. Все вказувало на святковий настрій. І пишно вбрана ялинка, і білі, засніжені олені, і величезні цукерки-подарунки. В очікуванні дива площу наповнило дитячим сміхом і переживаннями, в очікуванні зустрічі з тим, хто ще вночі залишив подарунок.

Звісно, у святі взяли участь голова РДА Сергій Завалій, голова районної ради Тамара Сакара, перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, благочинний Петрівського району, настоятель Свято-Покровської церкви, протоієрей Дмитро Городецький та настоятель церкви Вознесіння Господнього, протоієрей Михайло Царук.

Сергій Володимирович та Тамара Вікторівна звернулися до дітвори з найщирішими привітаннями. Побажали як дорослим, так і малим, щоб не лише у свято, а й упродовж усього наступного року Миколай супроводжував їх, дарував тепло, щастя та любов у кожну оселю.

Благочинний Петрівського району протоієрей Дмитро Городецький у своєму зверненні наголосив на тому, що дорослі інколи забувають, що поруч з ними є ті, хто ще здатен вірити у дива та казку, адже ставши дорослими, ми, часом, не замислюємося, що віра у щось особливе є вагомим рушієм у майбутньому. Побажав усім поколінням вірити у казку, вірити у диво!

І ось після того, як пролунали ці гарні слова, засяяла вогниками новорічна ялинка, та прийшов Святий Миколай разом з ельфами. У ту саму мить і розпочалося дивовижне святкування. Неважливо було, дорослий ти, чи малюк – разом усі водили хороводи біля ялинки. Кожна дитина хотіла порадувати Святого Миколая, тож на площі залунали сотні віршів про зиму та новорічні свята. Казкові герої, разом з дітьми, наповнили чарівне дерево кульками побажань. Робили фото на згадку біля спеціально створеної фотозони. А ще учасників свята частували гарячим чаєм з бубликами.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які проживають в нашому районі, отримали солодкі подарунки від народного депутата України Анатолія Кузьменка, за підтримки якого і відбулося це чудове святкове дійство.

Ольга Шевченко

На знімках: Святий Миколай дарує гостинці діткам, що розказують вірші про новорічне чудо; керівники району та діти очікують зустрічі зі Святим Миколаєм; закружляв веселий хоровод; чарівний Ельф разом з дітками готують побажання на чарівне дерево; частування смаколиками.