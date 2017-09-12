Управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській повідомляє

За останні роки попит на оформлення закордонного паспорта неухильно росте

З початку 2018 року до підрозділів Управління Держаної міграційної служби в Кіровоградській області звернулось для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон понад 72 тисячі осіб. Так, минулого року кількість власників паспортних документів склала майже 60 тисяч жителів Кіровоградщини, а у 2016 році - більше 33 тисяч.

У два рази попит зріс минулого року за рахунок можливості подорожувати до країн Європейського Союзу без оформлення віз, і вже чимало українців скористалося цією можливістю.

Міграційна служба закликає подорожувати відпо-відально та нагадує основні правила перебування у країнах ЄС за умовами безвізового режиму:

- Це короткострокові подорожі - термін перебування не може перевищувати 90 днів упродовж 180 днів.

- Дотримання умов в’їзду до ЄС: наявність документа для перетину кордону (закордонного паспорта), переконливе обґрунтування мети та умов перебування у країнах Європи, наявність достатніх фінансових коштів для перебування в ЄС та для повернення додому.

- Дотримання законодавства країни, у якій перебуваєте, у тому числі міграційного. За порушення міграційного законодавства передбачено особисту відповідальність, і вона буває достатньо суворою: від штрафу та недопущення у країну наступного разу до депортації без можливості відвідування країн ЄС на певний період.

У випадку втрати паспортного документа та у разі захисту прав громадян України за кордоном обов’язково слід звернутись до найближчого Консульства України.

Чимало корисного, готуючись до подорожі до ЄС, можна знайти на сайті «Відкрий Європу»

Міграційні правила для іноземців

Міграційні правила є майже однаковими у багатьох країнах світу, і передбачають три основних моменти:

1. Для перебування на території держави іноземцеві потрібні підстави, визначені законодавством. В Україні вичерпний перелік таких підстав наведено у статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

2. Іноземці повинні поважати та дотримуватися міграційного законодавства у країні перебування, завчасно звертаючись до органів державної влади та подаючи документи або для продовження строку перебування, або для оформлення документів на проживання. Наприклад, для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні необхідно звернутися до підрозділів Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області та подати необхідні документи не пізніше, як за 15 робочих днів до закінчення строку дії попереднього документа або закінчення строку перебування на території України.

3. За порушення міграційних правил іноземці невідворотно несуть адміністративну відповідальність, і вона буває достатньо суворою: від сплати штрафу (нині мінімальний штраф становить 1700 грн.) та примусового повернення на батьківщину до примусового видворення з України із забороною в’їзду на найближчі роки.

Слід пам’ятати, що законодавство України не містить жодних винятків стосовно притягнення порушників міграційного законодавства до відповідальності.

УДМС України в Кіровоградській області