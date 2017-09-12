Поєднання героїзму та вдячності

Усі ми знаємо, які зараз складні часи для нашої України, як писав Еріх Марія Ремарк: «У темні часи добре видно світлих людей».Саме таких Людей – волонтерів та учасників АТО у приміщенні волонтерської організації «Допоможемо воїнам Петрівщини» вітали з Міжнародним днем волонтера та Днем Збройних Сил.

Першими прийшли привітати наших Героїв і їхніх помічників зовсім маленькі мешканці Петрівщини – вихованці дитячого садочка «Рудана». З дитячих уст лунали щирі слова вдячності, а у голосі відчувалися любов і захоплення, адже у приміщенні зібралися люди з великим серцем і ті, хто гідний величезної поваги. Глибокі, проникливі вірші та пісні у дитячому виконанні гріли серця усім присутнім, хочеться щиро подякувати вихователям, котрі вчать бути вдячними нашим Героям, доносять до дітей усю значимість діяльності волонтерів, адже саме ставлення таких, ще зовсім маленьких петрівчан, і матиме величезне значення для нашого майбутнього.

Завітали привітати та висловити свою вдячність воїнам-захисникам та їхнім ангелам-охоронцям Сергій Завалій, Тамара Сакара та Тетяна Панета. Вони зі щирою душею висловлювали своє захоплення мужністю наших Героїв, подякували за захист нашої Батьківщини, адже саме завдяки їм ми усі маємо можливість жити на мирній території. У своїх виступах керівники району зазначили:

- Волонтер - це людина з великим серцем та щирою душею. Дякуємо вам за вашу працю, відданість та небайдужість до проблем інших людей. Справжню ціну волонтерам знають військовослужбовці, які захищають країну на Сході від зовнішньої російсько-терористичної агресії. Поки Українська армія поставала з руїн, ви годували, вдягали та взували наших воїнів і зараз продовжуєте підтримувати.

Вони висловили щиру вдячність організатору волонтерів – Аллі Горністовій і усім тим, хто своєю добродушністю та працею зробив внесок у допомогу нашій армії, та вручили районну відзнаку і подарунки, які допоможуть і далі підтримувати воїнів-земляків. Також районну відзнаку вручили громадській організації учасників АТО «Захисник Петрівщини» за активну громадську позицію, патріотизм, вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді та з нагоди Дня Збройних Сил України її керівнику – Сергію Савченку.

Як завжди, щиро вклонитися Героям і волонтерам завітала селищний голова Світлана Тилик. Вона дякувала нашим захисникам і захоплювалася їхньою силою духу, незламністю, витривалістю, адже Світлана Тилик весь час підтримувала волонтерів, спілкувалася з Аллою Горністовою, переймалася проблемами воїнів і завжди допомагала: «Я вважаю, що це Люди, котрі пройшли через багато перешкод, аби ми з вами жили під мирним небом. Вони ризикували своїм життя, щоб захистити нас. Низький їм уклін, а також тим, хто не забував ні на мить, що десь там, на сході України, є люди, котрим потрібна допомога та підтримка». Світлана Тилик завітала з подарунками та нагородами, адже розуміє, що увага завжди потрібна нашим найсвідомішим співгромадянам.

Прийшла привітати наших захисників і волонтерів від Радикальної партії Наталія Третяк, вона подарувала організації цінні подарунки та, звісно, щиро подякувала усім нашим Героям.

Не змогла втримати радості Алла Горністова, щиро дякуючи владі за таку підтримку, адже вона має і для воїнів і для волонтерів величезне значення. На щастя, у нас вони свідомі, чесні люди, котрі завжди радо відгукнуться та допоможуть, працюють для людей, тому петрівчанам пощастило. Алла Павлівна дуже раділа й теплому слову, й цінним подарункам. Вона, у свою чергу, нагородила подяками усіх, хто допомагав і підтримував нашу армію та, звісно, наших Героїв. Під гучні оплески проходило нагородження.

Учасники зібрання хвилиною мовчання вшанували пам’ять хлопців, які поклали своє життя за наше з вами майбутнє.

Після закінчення урочистої частини усі пішли за святковий стіл. Саме там почалися душевні розмови, болючі спогади та слова, котрі залишаться в пам’яті навічно. Мама Олексія Лисенка, Тамара: «Я відкрила зошит свого сина, там намальовано карту світу в вигляді двох півкуль, а через нею всю написано УКРАЇНА…» й на запитання, чи правда, що час лікує біль утрати, мати з очима, наповненими сліз, зізналася, що ні. Тамаро Олексіївно, ми щиро вдячні Вам за витримку та силу духу! Вам є ким пишатися, адже Ваш син – чесна, свідома, сильна людина, а виховати таку особистість, то величезна праця. Тому ми схиляємо голови перед Вами.

Мама Інна Громова, Вашим сином захоплюються не тільки в межах Петрівщини, а й усієї України! Ми бажаємо Вам, щоб нарешті Максим із спокійною душею повернувся до мирного життя, яке настане тоді, коли настане мир. Тому ми, молившись за мир, завжди згадуємо нашого Максима, котрий ніколи не відступить. Ця Людина несе в собі величезну силу, патріотизм, нескореність. Переповнює гордість за такого справжнього українця. Це – взірець Героя!

Таміло Петрова, ми щиро раді, що Ваш Вадим уже поряд із Вами. Нехай у Вашому житті складається все щасливо, а доля більше ніколи вас не розлучить.

Материнські серця розриваються від болю, коли телефон мовчить, коли не чути рідного голосу. Велика повага до тих матерів, котрі знайшли силу жити далі.

Воїни АТО висловлювали щиру подяку волонтерам, адже ті вклали стільки сил задля їхньої підтримки. Аллу Горністову вони називають мамою, обіймають і цілують, у ці моменти радіє душа, що є, дійсно, такі світлі люди.

На свято був запрошений відомий у районі гурт «Два куми», дует порадував нас піснями, то веселив, то змушував плакати. Хочеться окремо виділити Тамару Лисенко, зустрічаючись із нею поглядом, нарешті, окрім болю, було видно й миттєвості щастя.

Дякуємо організаторам, волонтерам і гостям за свято, саме завдяки вашій небайдужості наші Герої відчувають себе потрібними. Свій обов’язок вони виконали, а ми, у свою чергу, маємо бути вдячними та ставитися до них з повагою й розумінням.

Миру нашій Україні!

Оксана Ліщенюк

На знімках: моменти святкування Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних Сил.