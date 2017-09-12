УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Кіровоградської області

від 06 грудня 2018 року

№ 54 - р

смт Петрове



Про скликання тридцятої сесії

районної ради сьомого скликання

Відповідно до пункту 1 частини 6, частини 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2.4 розділу ІІ, пункту 13.6 розділу ХІІІ Регламенту Петрівської районної ради сьомого скликання:

1. Скликати тридцяту сесію районної ради сьомого скликання 21 грудня 2018 року на 10.00 годину в сесійній залі районної ради за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 20.

2. На обговорення винести наступні питання:

2.1. Про затвердження програми фінансової підтримки розвитку сільської медицини в Петрівському районі на 2019-2021 роки.

2.2. Про внесення змін та доповнень до програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Петрівського району на 2018 – 2021 роки.

2.3. Про внесення змін та доповнень до програми цивільного захисту Петрівського району на 2016-2020 роки.

2.4. Про стипендії для спортсменів та тренерів Петрівського району.

2.5. Про внесення змін та доповнень до районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2018 рік .

2.6. Про районний бюджет на 2019 рік.

2.7. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 367 «Про районний бюджет на 2018 рік».

2.8. Про програму економічного і соціального розвитку Петрівського району на 2019 рік.

2.9. Про звіт про результати роботи постійно діючої комісії Петрівської районної державної адміністрації з контролю за надходженням податків і зборів до місцевих бюджетів.

2.10. Про зміни у додатку № 1 до рішення Петрівської районної ради від 21 грудня 2017 року № 383 «Про план роботи районної ради та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік».

2.11. Про витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2019 рік.

2.12. Про план роботи Петрівської районної ради та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.

2.13. Про оренду автомобіля.

2.14. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 3 площею 6,4477 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землевласник – гр. Усачов Павло Іванович.

2.15. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 320-1 площею 6,1402 га, яка передана у власність гр. Кондричу Василю Федоровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2.16. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 652-1 площею 11,9589 га, яка передана у власність гр. Плічку Миколі Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2.17. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 320-2 площею 0,5269 га, яка передана у власність гр. Кондричу Василю Федоровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2.18. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 50,0000 га, наданої в постійне користування гр. Колеснику Анатолію Івановичу для ведення фермерського господарства.

2.19. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 33,1900 га, наданої в постійне користування гр. Проценку Віктору Олексійовичу для ведення фермерського господарства.

3. На сесію районної ради запрошуються депутати районної ради, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники терито-ріальних органів, управлінь, розташованих на території району, голови територіальних громад, засоби масової інформації.

Тамара Сакара, голова районної ради