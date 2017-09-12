Наше Золотце

День Збройних Сил України ми звикли вважати суто чоловічим святом. У цей день вітаємо і дякуємо тим, хто є службовцями Української армії, відзначаємо значну роль цих людей у підтримці Україною свого незалежного статусу. Але часто забуваємо, що у цій нелегкій справі існують також і жінки.

Минулого тижня у районній державній адміністрації відбулася церемонія чествування нашої юної спортсменки Дарії Семенко, яка має безпосередній стосунки до цього свята, адже Даша виступає сьогодні за команду Збройних Сил України в спортивних змаганнях з кульової стрільби.

У попередніх номерах ми вже повідомляли, що юна петрівчанка навесні 2018 року, на змаганнях у місті Вінниці, виконала норматив майстра спорту, а тепер на початку жовтня цього ж року, вже у статусі майстра спорту, колишня вихованка нашої спортивної школи стала чемпіонкою України, виборовши перше місце на Чемпіонаті України з кульової стрільби. Цей результат дав можливість вийти до фіналу, де сімнадцятирічною Дарією був встановлений новий рекорд України серед юніорів.

Чи могли очільники району обійти увагою цю подію, і не привітати гордість нашого краю?! Звісно, що для голови райдержадміністрації Сергія Завалія і голови районної ради Тамари Сакари було за радість зустрітися з Іриною Семенко, мамою юної спортсменки, аби передати для Дарії цінний подарунок.

Керівники району, разом із першим заступником голови райдержадміністрації Тетяною Панетою, завідувачем сектору молоді та спорту РДА Іриною Луговою, поспілкувалися з Іриною Василівною, і в ході душевної розмови мама Дарії досить ніжно пригадала історію про дитинство спортсменки і те, як колись дідусь влучно сказав: «Тримайте ваше Золотце!», нібито напророкувавши майбутнє дівчинки. Подякували Сергій Володимирович і Тамара Вікторівна за виховання доньки та й відмітили: «Тепер ваше Золотце стало і нашим», побажали подальших спортивних перемог, які прославлятимуть Петрівщину. Наприкінці спілкування Сергій Завалій і Тамара Сакара передали для Даші подарунок – штангетки «Адідас» (професійні спортивні кросівки) та термічний спортивний костюм «Адідас» загальною вартістю 11 тисяч гривень.

Ольга Шевченко