Коли вірять у тебе – можна повірити у себе!

Колись Альберт Енштейн сказав: «Краще вірити, ніж не вірити, тому що з вірою все стає можливим». Віра - найпотужніший рушій для кожної людини, а особливо для дитини. Немає меж і кордонів для того, у кого вірять, а тим паче, для того, хто вірить у себе та свої сили.

Районний фестиваль для дітей з обмеженими функціональними можливостями «Повір у себе», який днями відбувся за підтримки голови районної державної адміністрації Сергія Завалія та голови районної ради Тамари Сакари, вже увосьме доводить, що суспільство не залишається осторонь дітей, які потребують трошки більше уваги, ніж інші.

Учасників та гостей свята радо приймала Петрівська загальноосвітня школа І ступеня. Перед початком свята можна було познайомитися з роботами, які представляли учасники фестивалю. Чесно кажучи, не завжди побачиш таку майстерність серед дітей, які не мають фізичних обмежень. Дивувало те, що роботи містили у собі незвичайні матеріали: пластмасу, фетр, гофрований папір, а також техніка виконання робіт.

Цьогорічний фестиваль проходив під гаслом «Світ очима дітей», і, завітавши на нього, не було сумніву, що тема обрана правильно. Адже концертна програма містила у собі виступи учнів різних поколінь, що дарували радість учасникам фестивалю, які й самі також ще зовсім діти.

Драйвові пісні виконували вокальний ансамбль «Арніка», більш ліричні і задумливі були Дарія Кожушко та Софія Лєнська, колектив дівчат Петрівської ЗОШ І ст. дарували гарні ритми і чарівні посмішки.

Але й учасники фестивалю не залишилися у боргу і подарували усім присутнім гарні вірші. Звісно, хвилювання переповнювало, але неможливо було не підтримати їх. Більш за все хвилювалися ті, хто поруч з першої хвилини життя – це, звичайно ж, батьки. Вони намагалися разом розповідати вірші, не втрачали зорового контакту зі своїми дітьми, підтримували їх серцем і душею. Сімейним виконанням віршів «Як ти любиш Україну» та «Рідна хата» порадували Володимир та Олександра Компанієць. Чарівна та сором’язлива Маша Коцар розповіла вірш «Добро», Ярослава Шебанова та Софія Гиренко дали зрозуміти, що для них означає «Дитинство», допитлива й кумедна виявилася Анастасія Сергата з віршем «Еволюція», а Богдан Письменний занурив усіх у спогади таким знайомим всім твором «Білі мухи». Крім виступів, протягом усього часу, доки знаходились на святі, учасники могли навчитися, разом з представницями зі шкільного парламенту Валерією Лебідь і Іриною Хаджімовою, робити цікавих лисичок з паперу, а також зайченят та котиків з тканини.

Звісно, не обійшлося й без подарунків. Директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оксана Стулій привітала учасників фестивалю, подякувала батькам за турботу і підтримку, а також передала вітальні слова від керівництва району, які, звісно, як ті чарівники, завжди прийдуть на допомогу, тільки-но вона знадобиться. Адже ці діти - наше майбутнє, і тільки те, що ми вкладемо в їхню долю, те й отримаємо сторицею. Тож Оксана Анатоліївна виконала приємну місію і нагородила учасників призами та дипломами. Ви знаєте, без сліз неможливо було дивитися на те, як ці чарівні і прекрасні діти щиро і невимушено обіймають тих, хто дарував їм свято. Ми повинні пам’ятати, що, даруючи тепло і щирість дітям, незважаючи на їх статуси чи обмеження, ми завжди даруємо їм віру у себе.

Ольга Шевченко