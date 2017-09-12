Шановна громадо Петрівщини!

Вже 32-й рік минає від тієї весняної ночі, коли відбулася страшна аварія на Чорнобильській атомній електростанції: «мирний атом» за лічені секунди здолав державні кордони, спричинивши національну трагедію, наслідки якої ми відчуваємо й досі. Чорнобильська трагедія опалила долі мільйонів громадян, породила велику кількість проблем, що з плином часу змінюються, трансформуються, але не зникають.

Шановні учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС! Прийміть мою сердечну вдячність за ваш самовідданий подвиг і патріотизм. Бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров’я, щастя, оптимізму, миру, добробуту та благополуччя!

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова