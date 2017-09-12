Дорогі свіввітчизники!

Катастрофа, яка сталася в ніч на 26 квітня 1986 року в далекому куточку українського Полісся, відразу ж вийшла за межі однієї країни, набула глобального характеру.

Смерч чорнобильської трагедії забрав життя, скалічив долі й відібрав здоров’я багатьох людей, залишивши після себе біль і порожнечу. Минають роки, але чорна віха Чорнобиля і сьогодні кидає свою тінь на долі мільйонів наших співвітчизників.

У цей день ми висловлюємо глибоку подяку всім героям-чорнобильцям, які зробили крок назустріч біді, показавши світові зразок безмірного героїзму і мужності. Наша щира пошана тим, хто щодня бореться зі страшними хворобами, викликаними катастрофою!

Схиляємо голови перед тими, чиє життя обірвав ядерний смерч Чорнобиля.

Від усього серця зичимо усім сімейного затишку, впевненості у завтрашньому дні та усього найкращого!

Сергій Завалій, голова районної державної адміністрації

Тамара Сакара, голова районної ради