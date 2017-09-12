Шановні учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС!

Шановні земляки!

Чорнобиль…Біль нашої землі.

Минають роки після найстрашнішої у світовій історії техногенної катастрофи, але в серцях людей досі звучить відлуння тих трагічних подій.

У битву з радіаційною стихією вступили всі, хто відчував відповідальність за долю рідної землі, яку спіткало велике горе, за долю всієї планети. Різні люди – різні долі. Ми ніколи не забудемо про самопожертву героїв-ліквідаторів, які ціною власного життя та здоров’я, без вагань і роздумів, усвідомлюючи всю складність ситуації, ступили назустріч смертоносному лиху, щоб зберегти життя мільйонів людей.

Сьогодні ми низько вклоняємося жертовності тих, хто прийняв на себе перший удар ядерної стихії та пішов у безсмертя, залишивши біль і смуток у наших серцях.

З глибокою шаною схиляємо голови перед вами, шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, за ваш подвиг ціною власного здоров’я, за те, що ви стали на шляху сліпої ядерної стихії, захистивши не лише українську землю, а й усе людство від смертельної небезпеки.

Щиро бажаю вам миру, щастя і довгих років життя, благополуччя та добробуту. Нехай назавжди залишиться в минулому й ніколи не повториться жах чорнобильської катастрофи, а пам’ять про ті події навчить нас цінувати мир, спокій і процвітання.

З повагою Олександр Чорноіваненко, голова обласної ради