Відродження Петрового

Ще донедавна селище Петрове мало досить занедбаний вигляд: дороги були в жахливому стані, вулиці не освітлювались, відсутні були дитячі майданчики - дітям не було де гратися. Сьогодні ж ми бачимо селище, в якому на кожній вулиці горять ліхтарі і майже біля кожного багатоквартирного будинку є ігровий майданчик, на якому до пізнього вечора не вщухає дитячий сміх.

Відродження селища почалося з парку та набережної. Селищна влада, спільно з молодіжною громадською орга-нізацією “Молода Петрівщина”, навесні 2013 року вперше взяли участь у конкурсі соціальних проектів групи компанії “Метінвест” під назвою “Місто нашими руками” та виграли грант у розмірі 50000 гривень . Потім, влітку 2014 року, вибороли ще 10000 гривень на відновлення парку. Серед декількох півфіналістів конкурсу лише 8 чи 9 отримали перемогу, у тому числі проекти, які були представлені нашою молодіжною громадською організацією “Молода Петрівщина”. Та найважчим виявилось втілити їх у життя. Відповідальність взяла на себе Петрівський селищний голова Світлана Тилик. Спільними зусиллями було висаджено 1000 одиниць зелених насаджень, встановлено лавочки, дитячі майданчики, облаштовано сцену. Всього за останні два роки в Петровому було встановлено 16 дитячих ігрових майданчиків на вулицях Літвінова, Інгулецькій, Центральній, Злагоди, Медовій, Парковій, Миру, Шевченка, Садовій та Олексія Лисенка.

А от за ініціативи генерального директора ТОВ “Агрофірма П’ятихатська” Олександра Поворознюка ще влітку 2014 року в селищі відкрили футбольний стадіон “Інгулець”, завдяки якому про селище на Кіровоградщині дізналася уже вся Україна.

“Наш будинок радянського типу, і дуже багато років тут нічого, окрім прибирання, не робилося. Але селищний голова, разом зі своєю командою, взялися за наше селище, дуже багато пророблено роботи. На прикладі нашого двору, скажу, що спочатку прокладалися каналізаційні комунікації, потім почали облаштовувати під’їзди, зробили нові сходи, була прокладена тротуарна плитка та встановлені дитячі майданчики. Кожен двір має своє обличчя, всі вони зовсім не схожі між собою. Дуже багато робиться не лише для мешканців багатоквартирних будинків, а й для усіх, в тому числі й віддалених від центру, територій селищної ради. Уже є проект для будівництва підвісного мосту, який багато років вимагає відновлення”,– розповіла місцева жителька Людмила Назарчук.

Мешканці у захваті від того, якого вигляду набуває зараз селище. Дитячий садок «Рудана», як запевняють петрівчани, кращий, ніж аналогічні за місткістю у сусідньому Кривому Розі.

А от Віктор, який вже 40 років проживає у Петровому, запевняє, що у такому вигляді він бачить селище вперше. Повернувшись після двох років пебування на заробітках, навіть не впізнав рідний дім. Його зустріла квітуча клумба, нова тротуарна плитка та дитячий майданчик. Був дуже радий, що за стільки років відремонтували дороги.

“Коли приходять отакі люди до влади, вони змінюють не тільки селище, вони змінюють і людей, тому що роблять кращим наше життя і спонукають, щоб ми, жителі, прикладали максимум зусиль для того, аби ця краса залишилася назавжди”, - говорить Алла Горністова.

Мешканці Петрового висловлюють велику подяку селищному голові Світлані Тилик та всій її команді. Не обійшлися процеси відродження та розвитку селища і без фінансової підтримки Олександра Поворознюка, Володимира Деркача, Віталія Волкова та генерального директора ПрАТ «ЦГЗК» Дмитра Шевчика. Дякуємо, що допомагаєте втілювати в життя всі мрії петрівчан!

Сторінку підготувала Марія Стрига