КОСМІЧНИЙ КОНКУРС КРАСИ

Наша планета Земля страждала від того, що злий геній Нацу зі своїми помічниками нищили її природу. Вже навіть дійшло до того, що жодної живої істоти не залишилося. Звістка про знищення найкрасивішої планети в усьому космосі дійшла до мешканців планети «Чаруючий світ», на якій жили феї – найкращі помічники природи. Не вагаючись, імператор віддав наказ, щоб три найпрацьовитіші феї негайно полетіли на допомогу Землі. Цю місію з радістю погодилися виконати Люсі, Венді та Ельза. Люсі була володаркою сонячного світла, Венді – води, а Ельза – живих істот і тварин. Ця трійка була останньою та єдиною надією планети. Коли феї прилетіли на Землю, то зрозуміли, що ситуація ще гірша, ніж її описували, тому, не витрачаючи часу даремно, відразу взялися до роботи.

Люсі розганяла чорні хмари, щоб проміння могло долетіти до землі. Венді пролетіла світом та очистила всі моря, океани та річки. А Ельза розвіяла насіння квітів, почала висаджувати дерева та кущі. Земля поступово відновлювала свою красу, це помітив геній зла Нацу та відправив своїх двох помічників шукати Венді, одного найсильнішого – до Люсі, а чотирьох найслабших – до Ельзи. Першою злодії спіймали Люсі. Фея почала розповідати, що він і його товариші роблять величезну помилку, нищачи природу, адже так добре, коли світить сонце і всюди тепло. Але знищувач природи все одно її не слухав і ніс до ватажка. Другою схопили Венді, а вона взагалі не встигла нічого сказати, як її вже несли до Нацу. Останньою спіймали Ельзу, їй пощастило найбільше, адже на неї полювали найслабші, тому, створивши для них малесеньких милих тваринок, вона випитала, хто вони й для чого прилетіли на землю. Виявилося, що це мешканці планети Алан, вони робили все, щоб їхня планета була найкрасивішою, але уже скільки років – і все марно. Перше місце у космічному конкурсі «Краса планет» постійно посідає Земля. Тому, не побачивши іншого виходу, вони вирішили знищити цю планету-красуню й посісти її місце. Ельза була дуже здивована й сказала, щоб вони відвели її до свого короля. Аланці вагалися, бо знали, що Нацу обурить їхня поведінка, але таки пішли. Зайшовши у печеру, в якій царював правитель, побачила у кайданах своїх подружок-фей, тож зрозумівши, що переконати Нацу буде складно, відразу почала розхвалювати Землю:

- Яка красива планета, з тих часів, що я тут востаннє бувала, вона стала ще кращою!

- Що? – закричав Нацу.

- Планета красивішою стала, а все завдяки вашому правлінню! – з ще більшим захопленням сказала Ельза.

Очі Нацу наповнилися гнівом, адже він все зробив, щоб знищити красу планети. Зрозумівши, що усі його старання марні, й він не зможе перемогти у конкурсі краси, правитель звелів усім своїм підопічним сісти на космічний корабель і покинути Землю. Щойно прибульці відлетіли, Ельза звільнила фей, і вони почали відновлювати природу Землі.

Тож знову на космічному конкурсі краси перше місце посіла Земля.

Вікторія Щербак, гурток «Радіо-Імпульс»