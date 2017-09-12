«12 балів» – гра інтелектуалів!

Нещодавно, на базі Петрівського НВО – гімназія відбулася інформаційно-пізнавальна гра «12 балів» на тему «Мандруємо Україною». Компетентне журі у складі Валентини Бойко, Дмитра Суліми та Тетяни Швець оцінювало конкурс. У грі взяли участь 8 команд, до яких входили учні 5-7 класів: «Фішка» (Володимирівської ЗШ І-ІІ ст.), «Ferum» (Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ст.), «Альфа» (Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ст.), «Максимум» (Луганської ЗШ І-ІІІ ст.), «Форсаж» (Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст.), «Novella» (Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст.), «Brain box» (Петрівського НВО) та «Адреналін» (Балахівської ЗШ І-ІІ ст.). Зібралися найрозумніші школярі району, щоб довести, що вони заслуговують на оцінку 12 балів. Гра була цікавою та запеклою, учні демонстрували свої знання з різних наукових галузей.

У ході гри було проведено 4 цікавих уроки, виконуючи завдання яких можна було отримати найвищий бал, а у результаті – перемогу. Перший урок «Теорія» містив загальні питання про найвизначніші місця нашої держави. Найцікавішим був урок «Практика», адже учасники команд отримали завдання створити карту України з областей-пазлів. Результат цього конкурсу порадував членів журі, бо саме за нього учасники понабирали найвищі бали. Третій урок – «Творчість», за його умовами школярі повинні були уважно перечитати інформацію з мережі Інтернет та виправити помилки в тексті про Україну. І, нарешті, останнім був урок під назвою «Залік», капітан команди обирав шкільний предмет, на який він разом зі всією командою повинен був давати відповіді. Коли ж таки учасники конкурсу дочекалися «Веселої перерви», їхній увазі були продемонстровані мотиваційні відеоролики, котрі викликали величезну кількість емоцій та спонукали на обговорення.

Цьогорічна гра мала не одного переможця, тож до вашої уваги підсумковий розподіл місць:

І місце за кількістю набраних балів посіли команди «Форсаж» (Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст.) і «Фішка» (Володимирівської ЗШ І-ІІ ст.), ІІ місце отримала команда «Brain box» (Петрівського НВО), а ІІІ місце розділили команди «Максимум» (Луганської ЗШ І-ІІІ ст.) та «Альфа» (Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ст.), за що й були нагороджені грамотами відділу освіти Петрівської райдержадміністрації. У цій грі перемога – не найважливіше, адже усі учасники уже переможці, бо у своїй школі вони – найрозумніші!

Оксана Ліщенюк

На знімках: команди-перможці районного конкурсу інтелектуальної гри «12 балів»; робочий процес у пошуку правильних відповідей учасників-інтелектуалів