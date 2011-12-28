Перерахунок пенсій з 1 грудня 2018 року: кому і скільки?

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 грудня 2018 року підвищено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, із 1435 грн до 1497 грн.

У зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму, пенсіонери в грудні отримають перераховані пенсії.

На Кіровоградщині майже 265 тис. цивільних пенсіонерів; перерахунок пенсій проведено 230 тис. осіб (87%).

Станом на 1 листопада 2018 року пенсію на рівні 1452 грн (це прожитковий мінімум, збільшений на 79 грн, з жовтня минулого року для одержувачів пенсій при повному стажі роботи) отримували 30 тисяч пенсіонерів області. 20,5 тисяч пенсіонерів області одержували пенсію на рівні 1435 грн (це ті, в кого немає необхідного страхового стажу).

З 1 грудня 2018 року пенсійні виплати у цих категорій пенсіонерів зростуть до 1497 грн.

Нагадаю, що мінімальний розмір пенсії за віком при наявності у чоловіків 25, у жінок – 20 років страхового стажу (якщо пенсія призначена до 1 жовтня 2011 року), та мінімальний розмір пенсії при наявності у чоловіків 35, у жінок – 30 років страхового стажу (якщо пенсія призначена після 1 жовтня 2011 року) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Непрацюючі пенсіонери

Хочу звернути увагу, що перерахунок пенсій проведено лише непрацюючим пенсіонерам, оскільки згідно із законодавством, працюючим пенсіонерам перерахунок пенсії у зв’язку із зміною прожиткового мінімуму здійснюється після звільнення з роботи. Водночас, якщо у працюючого пенсіонера пенсійна виплата не досягала 1497 грн, його пенсія буде перерахована, тобто встановлена на рівні 1497 грн.

Якщо у працюючого пенсіонера пенсія більша за 1497 грн, його пенсія не перераховується. Відповідний перерахунок буде проведено після звільнення з роботи.

У непрацюючих пенсіонерів, розмір пенсії яких більший за мінімальний, буде перераховано доплату за понаднормативний стаж.

«Військові» пенсіонери

З 1 грудня 2018 року перераховані мінімальні пенсії у зв’язку з втратою годувальника за «військовим» Законом. Мінімальний розмір пенсії у таких осіб не може бути менший, ніж 2 розміри прожиткового мінімуму. До 1 грудня мінімальна пенсія у зв’язку з втратою годувальника за «військовим» Законом складала 2904 грн (1452 грн х 2), а з 1 грудня складає – 2994 грн (1497 грн х 2), тобто збільшилася на 90 грн.

Ті, хто втратив годувальника

Перерахунку підлягали також пенсії у зв’язку із втратою годувальника відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». З 1 грудня мінімальний розмір пенсії на одного утриманця не може бути меншим за 1497 грн; на двох утриманців – 1796,40 грн (1497 грн х 120%); на трьох і більше утриманців – 2245,50 грн (1497 грн х 150%).

Непрацюючі шахтарі

Перераховані мінімальні пенсії непрацюючим шахтарям, на яких поширюються норми Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (з 01.12.2018 року мінімальний розмір пенсії шахтаря при наявності у нього стажу підземної роботи не менше 15 років для чоловіків та не менше 7,5 років для жінок не може бути меншим за 4491 грн (1497 грн х 3), а до 1 грудня мінімальний розмір пенсії шахтаря складав 4356 грн (1452 грн х 3), тобто збільшився на 135 грн).

Інваліди війни та учасники бойових дій, інваліди-чорнобильці

Перераховані мінімальні пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій. З 1 грудня 2018 року їхні пенсійні виплати не можуть бути меншими:

для інвалідів війни І групи – 4266,45 грн (1497 грн х 285 %);

для інвалідів війни ІІ групи – 3817,35 грн (1497 грн х 255 %);

для інвалідів війни ІІІ групи – 3368,25 грн (1497 грн х 225 %);

для учасників бойових дій – 2470,05 грн (1497 грн х 165 %).

У такому ж розмірі встановлені мінімальні пенсії для інвалідів-чорнобильців.

Крім цього, з 1 грудня 2018 року перераховані розміри надбавок та підвищень до пенсій, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму, а саме:

пенсії за особливі заслуги перед Україною;

підвищення ветеранам війни;

підвищення жертвам нацистських переслідувань;

надбавка донорам;

надбавка на утриманців відповідно до «військового» Закону;

державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

НЕ ПРОВОДИВСЯ перерахунок з 1 грудня 2018 року:

- підвищень дітям війни (розмір підвищення дітям війни складав і буде складати 66,43 грн);

- підвищень членам сімей загиблих військовослужбовців та померлих інвалідів війни;

- додаткової пенсії чорнобильцям 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї категорій та компенсації за втрату годувальника вдовам чорнобильців.

(Постановами Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1381 та від 25.03.2014 р. № 112 вказаним категоріям громадян встановлено розмір підвищень та додаткової пенсії у фіксованому розмірі, а не у відсотках від прожиткового мінімуму).

Тож суми, на які зростуть пенсії, будуть у кожного різні.

Перерахунок проведено автоматизованим способом, тому звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно.

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградськійобласті