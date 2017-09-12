До Палати представників США внесли резолюцію щодо морської агресії Росії

Нова резолюція, підтримана конгресменами від Республіканської і Демократичної партій, яка засуджує дії Ро-сійської Федерації проти України в Керченській протоці, внесена на розгляд Палати представників американського Конгресу.

Про це повідомило в понеділок Посольство України в Вашингтоні.

«Голова та співголова Комітету із закордонних справ Палати представників Ед Ройс та Еліот Енгель представили проект резолюції, яка засуджує напад РФ на кораблі ВМС України у Керченській затоці як такий, що порушує обов’язкові до виконання міжнародні норми й домовленості», - зазначається у повідомленні.

Резолюція містить заклик до РФ негайно повернути судна та їхні екіпажі в Україну, припинити порушувати суверенітет України та чинити перепони українському судно-плавству через Керченську протоку, яке має на це право згідно з міжнародними нормами й домовленостями. Документ також підтверджує плани США надавати українському народу політичну, економічну й безпекову допомогу, необхідну для забезпечення незалежності, демократичного розвитку й процвітання.

Водночас резолюція містить окремий заклик до президента США та до країн-союзників і партнерів Сполучених Штатів змусити Росію відповісти за триваючу агресію проти України.

Крім того, документ наголошує на неодноразових порушеннях Росією міжнародних норм і домовленостей шляхом триваючої агресії проти України, систематичного недотримання Мінських домовленостей, а також мілітаризації Азовського моря й блокування Керченської протоки всупереч міжнародному праву та договорам.

Подібну резолюцію «Щодо засудження провокаційних дій Росії в Керченській протоці проти українського флоту» минулого тижня прийняв Сенат США.