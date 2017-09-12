Додаток до рішення районної ради

23 листопада 2018 № 592

Президенту України

Порошенку Петру Олексійовичу;

Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Кабінету Міністрів України

ЗВЕРНЕННЯ

Депутатів Петрівської районної ради VII скликання щодо негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що рішенням уряду від 19 жовтня 2018 року було прийнято рішення уряду про підвищення ціни на газ для населення на 23%.

За рішенням Уряду з 1 листопада поточного року ціна газу для населення складатиме 8550 грн за тисячу кубометрів.

Традиційно Голова Уряду аргументував такі дії виконанням вимог МВФ для виділення чергового кредитного траншу. Крім того, було наголошено, що раніше Урядом під це зобов’язання були взяті багатомільярдні кредити, які збільшили загальний обсяг державного боргу на майже 50 млрд дол. І наразі настає період виплати значної частини цього боргу. Аби зробити це, Україні потрібно знайти прийнятні фінансові інструменти. Співпраця з МВФ – один з таких інструментів. Але активізувати її можна лише при умові виконання зобов’язання щодо ціни на газ для населення.

Тобто, Уряд черговий раз, замість вчинення дій щодо розвитку економіки та підтримки бізнесу в країні та подолання корупції, вчергове намагається залізти в кишеню звичайних громадян та саме за їх рахунок вирішити питання погашення багатомільярдних кредитів, отриманих ним же та «освоєних» друзями президента.

Насправді ж МВФ вимагає лише збалансувати економіку, привести до оптимальних показників дефіцит державного бюджету та боргових зобов’язань.

Ми, депутати Петрівської районної ради, вважаємо рішення Уряду від 19 жовтня про підвищення ціни на газ для населення неприпустимим і таким, що порушує конституційні права громадян України, на доступні житлово-комунальні послуги для всіх споживачів та порушенням їх конституційних прав на достойний рівень життя. Більше того, переконані, що боргова політика уряду є неефективною і такою, яка шкодить національним інтересам і вітчизняній економіці. Наголошуємо, що внутрішні резерви України за умови їх ефективного використання та викорінення корупції, дозволять забезпечити економічну незалежність держави, у тому числі й енергетичну.

«Укргазвидобування» та приватні компанії видобувають з українських надр понад 20 млрд кубометрів газу. У той же час населення України споживає 17 млрд кубометрів. Україна має чудові перспективи нарощувати видобуток власного газу, видобуваючи не тільки поверхневий газ, а й горизонтальний, та газ на великих глибинах, який залишається недоторканим. Цим газом Україна могла б покривати усі свої потреби та продавати його на експорт.

Поважне експертне середовище зазначає, що об’єктивна вартість українського газу – від 1500 до 2000 грн за тисячу кубометрів. Навіть існуюча до 19 жовтня 2018 року ціна для українців (6957 грн за тисячу кубометрів) у 3,5-4,5 рази більша за оголошену експертами. Відтак, яке економічне обґрунтування дозволило уряду вчергове підвищити ціни на газ для населення?

Крім того, аналіз поточної ситуації в Україні засвідчує випередження зростання тарифів над зростанням доходів населення. Останні протягом 3 років зросли щонайменше у 5 разів при тому, що, за даними Держслужби статистики України, у 2015 році номінальна заробітна плата українця зросла на 20,5% проти 2014 року, а реальна – зменшилась на 20,2%. Протягом 2017 року реальна зарплата збільшилась на 19% у порівнянні з 2016 роком (довідково: 2016 рік до 2015 року – 9%).

Паралельно з цим ще скасовуються субсидії, які багато людей отримували в попередні роки. Скасовуються субсидії, навіть якщо одна людина з родини виїхала працювати за кордон, навіть якщо вони десь там комусь перерахували пенсії. І це масове скасування субсидій – це ще один удар по українцях.

І саме тому, ми депутати всіх рівнів, в такій тяжкій ситуації зобов’язані стати на захист людей, що нас обирали, та звернутися до Президента України з вимогою скасувати цей злочин перед людьми, це ще одне необґрунтоване підвищення тарифів на газ та на тепло.

У відповідності до п.15 ст.106 Конституції України Президент України зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.

Враховуючи вищевикладене, вимагаємо від Президента України виконати конституційний обов’язок перед власними громадянами і зупинити дію Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року щодо підвищення ціни на газ для населення та вжити заходів щодо скасування вказаної Постанови Кабінету Міністрів України.