УКРАЇНА

ПЕТРІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Кіровоградської області

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ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23 листопада 2018 року № 592

смт Петрове

Про звернення депутатів

Петрівської районної ради

до Президента України щодо негайного

скасування постанови Кабінету Міністрів України

про підвищення ціни на газ для населення

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, звернення Фракції Петрівської районної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» від 23 жовтня 2018 року № 51, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань діяльності територіальних громад, об’єднань громадян, регламенту, депутатської етики та дотримання законності від 23 листопада 2018 року №74

районна рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Петрівської ра-йонної ради до Президента України Порошенка Петра Олексійовича, Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Кабінету Міністрів України щодо негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення (додається).

2. Виконавчому апарату Петрівської районної ради надіслати дане звернення Президенту України, Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Кабінету Міністрів України.

3. Опублікувати дане звернення в районній газеті «Трудова слава»

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань діяльності територіальних громад, об’єднань громадян, регламенту, депутатської етики та дотримання законності.

Тамара Сакара, голова районної ради