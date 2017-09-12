Пісня – це душа народу. Яка ж вона тепер у нас?

Українська пісня… Як часто ми її чуємо? На жаль, дуже рідко, нашу пісню майже витіснила зовсім чужа для нас популярна російська музика. Хоча в усі роки пісня посідала вагоме місце у житті кожного народу, адже з її допомогою легше пережити горе, а кожну радість вона примножує.

Хочеться щиро порадіти та подякувати долі, що у нас у районі існує гурт «Два куми», який своєю творчістю не дає загинути українській пісні. Як приємно було чути рідне слово у виконанні талановитого колективу. Створився гурт «Два куми» у листопаді 2003 року, саме з того часу на Петрівщині стали добре відомими Ігор Кісільов та Василь Антипенко. Своєю наполегливою працею, постійними репетиціями та, звісно, прекрасними голосами й артистизмом вони досягли неабияких висот. Адже гурт відомий не тільки в межах району: «Два куми» здобували перемоги на міських, обласних і Всеукраїнських фестивалях, чим і прославили рідну Петрівшину.

І ось днями в Олександрівському сільському клубі зібралися привітати свій улюблений колектив з ювілеєм (15 років) односельчани та гості свята. Щирі слова привітання та захоплення майстерністю дуету пролунали з уст почесних гостей: Петрівського селищного голови Світлани Тилик, начальника відділу культури і туризму районної державної адміністрації Наталії Подкопаєвої, голови волонтерської організації «Допоможемо воїнам Петрівщини» Алли Горністової, Чечеліївського сільського голови Сергія Дяченка, Новостародубського сільського голови Віктора Заіки, в.о. головного редактора радіо «Голос Петрівщини» Олександра Доги та настоятеля Балахівського храму «Олексія, чоловіка божого» отця Володимира. Висловлюючи свої привітання до 15-річчя дуету, Світлана Тилик ще й запросила гурт виступити в Петровому, тож ми з нетерпінням чекатимемо запальних «Двох кумів» у гості.

Хотілось би підкреслити рівень свідомості та патріотизму жителів села: коли до слова була запрошена Алла Горністова, разом із воїнами-захисниками, то всі люди у залі підвелися, а коли голова волонтерської організації представляла Інну Громову (маму Героя Максима Громова), зал вибухнув гучними оплесками. Алла Горністова подякувала дуету за те, що на її пропозицію порадувати наших захисників піснею, «Два куми» без вагань погодилися, адже розуміють, що пісня зцілює серце, гріє душу, повертає думками у домашню атмосферу, а нашим воїнам саме це й потрібно. «У 2016 році ми поїхали вітати 17-й та 34-й батальйони з річницею, то які ж були раді хлопці, що з нами приїхали «Два куми». Ми були вражені, цей дует наші захисники сприйняли як рідний, бо, коли заспівали вони наших українських пісень, то наповнили серця любов’ю та спокоєм. У цьому році зібралися ми у Києві, коли вийшли на сцену наші «Два куми», як почали співати народні пісні, то затанцювали усі глядачі – це було настільки душевно! Тож від громадської організації учасників АТО, волонтерів, усіх воїнів і чоловіків, котрі уже повернулися з війни, ми вітаємо з річницею та нагороджуємо грамотами Василя Антипенка та Ігоря Кісільова за активну громадянську позицію, щире серце, патріотизм, підтримку волонтерів та учасників АТО Петрівського району. Нехай Бог благословить ваші справи, обдаровуючи щастям і радістю, співучим талантом. Нехай добро, що ви сієте – повернеться вам сторицею, нових вам успіхів, злетів і залишайтеся патріотами»,– пролунали щирі слова Алли Горністової. Привітати майстрів пісні приїхали колеги, котрі виступили з музичними композиціями-подарунками для ювілярів: Анна Малиш із міста Олександрія, Леонід Старов, дует родини Костенків, ансамбль «Водограй» Олександрівського сільського клубу та Леонід Яненко, котрий написав вітального вірша:

– «Кумці», колеги й друзі ви мої,

Співаєте для всіх, в кого є свято.

15 років – юні ці роки!

Співайте, друзі, весело й завзято!

Хай вам заплещуть внуки й правнуки,

Бажаю вам сто літ іще співати!

Здоров’я й щастя не минало б хати,

А я зіграю «Маленьку квітку»,

Щоб ще раз з ювілеєм привітати!

Гурт «Два Куми» веде активне соціальне життя, привертає увагу своєю талановитістю, тому їх запрошують на різноманітні свята, конкурси, фестивалі, вони стають відомими, а, у свою чергу, й знайомляться з новими людьми, потім співпрацюють і зав’язують дружні стосунки. Тож привітати та заспівати пісню разом із ювілярами завітали: Андрій Мотько, Тетяна Манжос, Алла Міхалча та Лілія Клепікова. Родина Антипенків славиться своєю співучістю, тож свого батька «Піснею про тата» привітала донька Валерія, котра була сповнена дитячої щирості та любові. Син Антон порадував чудовим виконанням музичної композиції «Ще так далеко». А дружина Олена, разом з чоловіком Василем, злилися голосами у ліричній пісні «Два лебеді». Неймовірна атмосфера переповнювала актовий зал. Відчувалася підтримка та любов односельчан і гостей до гурту ювілярів. Гурт «Два куми» продемонстрував своїм шанувальникам величезну різноманітність музичних композицій. Кожна пісня викликала шквал емоцій: то змушувала плакати, то сміятися, то, затамувавши подих, вслухатися в кожне слово, а то активно плескати у долоні та підспівувати. Не хотіли глядачі відпускати свій улюблений колектив і вмовили виконати пісню на «біс».

Який же ювілей без святкового столу? Тож усіх учасників святкового концерту запросили на застілля, де продовжилися теплі слова привітань і пісні.

Ми ж щиро дякуємо організаторам свята, усім тим, хто підготував святковий стіл (було дуже смачно!) та, звісно ж, ювілярам! Творчої вам наснаги, нових перемог, і щоб надалі у вас були такі палкі шанувальники та щирі оплески!

Оксана Ліщенюк.

На знімках: гурт «Два куми» з Андрієм Мотьком; загальне фото учасників свята; Валерія та Василь Антипенки; виступ ювілярів разом із ансамблем «Водограй»; гурт «Два куми» разом із Світланою Тилик, Аллою Горністовою, Інною Громовою, Сергієм Дяченком та учасниками АТО.