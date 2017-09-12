Усе заплановане здійснюється!

Минулого тижня голови райдержадміністрації Сергій Завалій і районної ради Тамара Сакара здійснили робочу поїздку районним центром та перевірили, як проходять ремонтні роботи на об’єктах соціально-культурного призначення (Центральній районній лікарні, а саме – четвертому і п’ятому поверхах головного корпусу; новому (додатковому) приміщенні територіального центру та районному Будинку культури).

У Петрівській центральній районній лікарні, в супроводі головного лікаря Миколи Яновського та керівників підрядних організацій, очільники району оглянули, як йдуть ремонтні роботи на четвертому та п’ятому поверхах головного корпусу лікарні. Підрядник стверджує, що там, де знаходиться реанімаційне і хірургічне відділення, вже до кінця березня всі роботи будуть завершені, а будівельні бригади перейдуть далі – ремонтувати п’ятий поверх головного корпусу. Сергій Завалій і Тамара Сакара залишилися задоволені результатом побаченого, адже тепер лікарня матиме гарний, сучасний вигляд. Вони додали, що після завершення ремонтних робіт керівництво району докладе всіх зусиль, щоб надати відділенню лікарні усе необхідне обладнання високої якості, апаратуру та забезпечити ліками.

Наступним об'єктом огляду керівниками району стала нова будівля територіального центру, яка була створена задля покращення умов обслуговування людей поважного віку. Адже тепер у них є ще одне затишне приміщення, де їм з радістю надаватимуть свої послуги перукар і швачка. Директор територіального центру соціального обслуговування Інна Лук’янова провела екскурсію по цьому невеличкому, а тепер уже досить затишному будинку. Окрім того, що всі роботи (перекрито дах, замінені вікна та двері, встановлено опалення, поклеєно шпалери) було виконано швидко, оглядачів порадували результати – все зроблено якісно та гарно. Нове приміщення найближчим часом почне наповнюватися людьми, адже усе необхідне уже закуплено, лишається тільки встановити.

Інна Лук’янова запросила Сергія Завалія та Тамару Сакару відвідати заняття Мистецького факультету Університету ІІІ віку. Очільники району, звісно, погодилися, адже «студентів» цього університету вони люблять і поважають, при кожній можливості прагнуть поспілкуватися. Керівників району дуже радо зустріли слухачки, котрі вже старанно взялися за свою роботу, зараз вони освоюють таку техніку, як квілінг (скручуючи різнокольорові смужки паперу, робляться невеличкі деталі, з яких потім створюють композиції). Не втримались і приєднались до майстринь представники влади, атмосфера сповнилась дружністю, творчістю і теплом.

Закінчився огляд об’єктів візитом до районного Будинку культури, де керівників району зустріли начальник відділу культури і туризму РДА Наталія Подкопаєва та директор районного Будинку культури Ірина Рева. У фойє приміщення активно проходять ремонтні роботи, насамперед, планується облаштування гардеробної та вбиральні. Далі бригада будівельників перейде працювати до глядацької зали. Дуже радує, що Будинок культури матиме гарний вигляд і зустрічатиме у своїх стінах величезну кількість глядачів. Адже, відбудувавши залу, працівники матимуть змогу проводити у своєму приміщенні різноманітні свята та пишатися оздобленням свого закладу.

Підсумовуючи результати огляду, Сергій Завалій і Тамара Сакара зазначили, що задоволені побаченим, адже на кожному з об’єктів відразу видно, що працюють старанно, робота виконується якісно.

Оксана Ліщенюк

На знімках: Сергій Завалій, Тамара Сакара, Наталія Подкопаєва у районному Будинку культури; огляд відремонтованого приміщення четвертого поверху районної лікарні; Інна Лук”янова знайомить гостей з ремонтними роботами в ще одному корпусі територіального центру, де надаватимуться послуги швачки та перукаря; майстер-клас від майстринь Університету ІІІ віку.