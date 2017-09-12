«Битва хорів» - національний колорит хорового мистецтва

Саме тоді, коли землю вкрило першим білим покривалом зими, у районному Будинку культури зазвучала українська пісня, яка запалила вогонь ІІ відкритого ра-йонного фестивалю хорового мистецтва «Битва хорів». Даний захід набув популярності ще минулого року, що засвідчує участь у фестивалі цьогоріч хорових колективів не лише з нашого, а й з Долинського та Знамянського районів. Таким чином, набираючи обертів, фестиваль перетворюється з районного в міжрегіональний.

Звісно, не відбулося б свято української пісенності, аби не підтримка районного керівництва: голови районної державної адміністрації Сергія Завалія, голови районної ради Тамари Сакари та першого заступника голови РДА Тетяни Панети.

Не дивлячись на те, що минулорічні переможці фестивалю – аматорський колектив «Душа співає» Петрівської райдержадміністрації та районної ради цього року виступав поза конкурсом, голова райдержадміністрації Сергій Завалій, підтримуючи усіх учасників, звісно, душею був разом зі своїми колегами.

Хочемо зазначити, що усі шість колективів, які презентували свої вокальні здібності в якості конкурсантів, дуже відрізнялися один від одного: за віковою категорією, за гендерним складом, за акторською подачею та музичним супроводом, але невідмінним було те, що їх голосами звучала українська пісня, і вже не так важливо було – сумна вона чи весела, адже, власне, саме вона передавала самобутність українського народу.

Щоб зрозуміти, що це не просто конкурс самодіяльності, а високий за рівнем оцінювання фестиваль, треба зазначити, що склад журі мав високий фаховий рівень для об”єктивного оцінювання мистецьких та вокальних виступів. Зокрема, Наталія Стрельник, яка головувала – викладач хорових дисциплін Олександрійського коледжу культури, Людмила Ніколаєнко – провідний методист обласного центру народної творчості, Наталія Подкопаєва – начальник відділу культури і туризму Петрівської РДА, Ірина Живагіна- провідний методист театрального жанру обласного центру народної творчості, Ірина Повалій – директор Петрівської дитячої музичної школи, а також Тамара Орлова – керівник аматорського колективу духовного співу Петрівського районного Будинку культури.

Звичайно ж, хочеться коротко розповісти про учасників. Ті учасники, хто не шукав легких шляхів, адже основною перепоною були для гостей час та дорога, прибули до нас зі Знам’янського району: аматорські колективи «Лілея» Іванковецького та «Степівничанка» Мошоринського сільських Будинків культури. Кожен з цих колективів є окрасою свого села та районних і обласних заходів. Новостародубську сільську громаду представляв аматорський хоровий колектив «Відродження», який і минулого року задав високу планку своїх виступів. Аматорський хоровий колектив «Калина» Чечеліївської сільської громади здивував своєю злагодженістю, єдністю та неповторністю. А також «Перлина степу»-аматорський хоровий колектив Володимирівської ЗШ та сільського Будинку культури був досить ніжним, жіночним і тендітним…

І звісно ж, як не сказати про переможців! Ним став народний аматорський колектив ветеранів війни та праці КЗ «Культурно- дозвіллєвий центр Долинської районної ради» під керівництвом Василя Слівки, який був неодноразовим учасником районних та обласних конкурсів та фестивалів, і цього року показав надзвичайно професійний рівень вокально-хорового виступу, адже даний колектив існує вже чверть століття та передає колорит і неповторність української пісні.

Усі учасники отримали цінні подарунки та були нагороджені дипломами оргкомітету.

Ольга Шевченко