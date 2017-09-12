Вітаю з Днем місцевого самоврядування всіх працівників місцевих рад і органів державного управління, колег-депутатів, які представляють інтереси людей в радах всіх рівнів!

Ви всі є представниками своїх громад, живете в гущі народу, досконало знаєте потреби громадян. Вам люди довірили свою долю, майбутнє територіальних громад, тож ви сумлінно дбаєте про їхній сталий розвиток, який залежить від ваших спокійних, мудрих і виважених рішень.

Україна, держава починається з кожного її громадянина, його ставлення до праці, його громадянської позиції. Тож бажаю вам успішної діяльності на благо держави, на благо людей, на благо майбутнього. Щастя вам, здоров’я, успіхів завжди і в усьому!

Олександр Поворознюк, депутат Петрівської районної ради