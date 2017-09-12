Шановні ветерани і воїни Збройних Сил України, воїни-інтернаціоналісти, волонтери!

День Збройних Сил України – це всенародне свято, адже не тільки влада, а всі громадяни держави дбають про зміцнення нашої армії, яка обороняє від загарбників наше спокійне життя. Саме воїнам ми завдячуємо тим, що на мирні українські міста і села не падають бомби, ракети і снаряди, що вони зупинили ворожу навалу на межі невеликого регіону України, жителі якого були одурманені брехливою російською пропагандою. Вони і сьогодні несуть нелегку бойову службу, щодня ризикуючи здоров’ям і життям задля того, щоб звільнити окуповані території і повернути Україні мир. Тож шануймо тих, хто нині стоїть на передовій, як і тих, хто у попередні роки брав участь в АТО, долучився до відродження української армії.

Бажаю всім воїнам, які колишніми не бувають, успіхів і благополуччя, здоров’я і щастя, всім нам – миру і світлого майбутнього в незалежній Україні.

Олег Гіюк, голова районної організації ветеранів України.