Дорогі ветерани та військовослужбовці Збройних Сил України, учасники АТО і ООС, які відстоюють свободу і незалежність Батьківщини!

Щиросердно вітаємо вас з Днем Збройних Сил України!

Українське військо повстало, як легендарний птах Фенікс, після майже остаточного розвалу, до якого його довела попередня влада, зміцніло в запеклих боях з російськими окупантами та зрадниками-сепаратистами. Воно, разом з добровольцями, серед яких було чимало і наших земляків, зупинило ненависного ворога, який вже мріяв пройти переможним маршем вулицями українських міст, завдало загарбникам ряд суттєвих поразок.

Нині Збройні Сили України вже мають все необхідне для достойної відсічі агресору, поповнюються новою технікою та озброєнням, по праву вважаються одними з найбоє-здатніших в Європі.

Бажаємо всім, хто має право носити почесне звання воїна, здоров’я, особистого щастя і благополуччя, достатку і віри у те, що в Україну прийде довгоочікуваний мир.

Сергій Завалій, голова районної державної адміністрації

Тамара Сакара, голова районної ради