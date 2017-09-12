Шановні воїни, захисники!

Від щирого серця вітаю вас із Днем Збройних Сил України, святом кожного, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини, охороняє її кордони, оберігає мир і спокій народу.

У цей день ми складаємо глибоку шану всім військовим, які боронять честь і свободу рідної землі, а також волонтерам і небайдужим громадянам, які всіляко допомагають нашій армії у справі зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки держави.

Саме в цей складний для нашої країни час ми усвідомили, що сильна держава починається з сильної армії. Разом із вами за цей короткий період ми змогли збудувати нову Українську армію. Національну. Патріотичну. Відважну.

Любов до Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть українських солдатів і офіцерів – запорука миру, спокою та щасливого майбутнього на рідній землі.

Бажаю всім українським військовослужбовцям миру, злагоди, міцного здоров’я, надійного родинного тилу, віри в силу власної держави, щастя та добра!

Нехай любов до України, народна повага надихають вас на перемогу в нелегкій справі служіння народу України!

Олександр Чорноіваненко, голова обласної ради