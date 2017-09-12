Дорогі волонтери та небайдужі люди!

5 грудня – Всесвітній день волонтерів

Від щирого серця вітаю вас із Міжнародним днем волонтерів!

Цього дня вшановують людей, небайдужих до чужих проблем, людей, які не чекають слів подяки за свою допомогу, а роблять добро від щирого серця.

Бути волонтером – це важлива й відповідальна місія. Хоч раз побувавши в ролі волонтера, дуже важко відмовитися в подальшому від цього заняття.

У час, коли наша країна перебуває в надскладній ситуації, коли порушено територіальну цілісність, підірвано економіку, а серед простих людей панує нерозуміння та розбрат, саме

ваша активна громадянська позиція, небайдужість і невтомна праця додає віри в те, що в нашого народу є майбутнє. Адже єднання - це запорука успіху.

Висловлюю слова подяки від імені кожної людини, якій ви допомогли, за вашу людяність і самовіддану працю. Нехай ваша доброта повернеться до вас сторицею.

Бажаю миру, оптимізму, здоров’я та невичерпної енергії.

Низький уклін усім небайдужим людям, завдяки яким ми і переможемо!

З повагою голова обласної ради Олександр Чорноіваненко