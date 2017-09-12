На спортивному «небосхилі» Петрівщини засяяла ще одна яскрава «зірочка»

Спортивні новини

Останніми роками у нас з’явилося чимало підстав не вважати Петрівщину глибокою спортивною провінцією, адже серед помітних досягнень спортсменів, що представляють наш район на спортивній карті країни – яскраві виступи футбольного клубу «Інгулець» (провал наприкінці літньо-осіннього сезону до уваги брати не будемо), традиційно потужні і переконливі виступи в змаганнях різного рівня юних луганських гандболісток, видатні досягнення нашої чемпіонки з армспорту Наталки Оксюти, успішні виступи в змаганнях зі спортивного багатоборства сім’ї новостародубців Максімових…

І ось днями до славних імен тих, хто примножує спортивну славу Петрівщини, додалася ще одна «зірочка»: петрівчанка Дарія Семенко стала чемпіонкою України у своїй віковій категорії зі стрільби з пневматичного пістолета (дисципліна ПП - З). Щоправда, Даша виступає сьогодні за команду Збройних Сил України і представляє місто Київ, однак ніколи не забуде свій рідний шкільний тир, де вперше взяла спортивну зброю до рук, ніколи не забуде свого першого наставника Михайла Смілова, який зумів розгледіти тоді в звичайній сором’язливій гімназистці справжній спортивний талант.

А взагалі, становлення спортивної біографії Дарії Семенко є яскравим прикладом того, як в долі будь-якої людини важливу роль може відіграти його величність Випадок, неймовірно вдалий збіг обставин. Адже хтозна, яким чином склався б життєвий шлях Даші, якби свого часу колишньому голові райдержадміністрації Юрію Самохвалу не прийшла в голову ідея створити при райцентрівській гімназії стрілецький тир. Або щоб не трапився по життю такий чуйний і уважний тренер, як, світлої пам’яті, Михайло Смілов. І хоч для Михайла Миколайовича кульова стрільба не була так би мовити, «рідним» видом спорту, свої спортивні досягнення він здобував під керівництвом славетної мами – заслуженого тренера Радянського Союзу та заслуженого тренера України Віри Григорівни Смєлової на блакитних доріжках плавальних басейнів, однак, в даному разі, це був саме той випадок, коли спортивний гарт, наполегливість, дух і воля до перемоги допомогли йому досконально оволодіти і зазначеним, не знайомим раніше видом спорту, підготувавши кількох дуже висококваліфікованих спортсменів. І якби не прикра передчасна смерть, то про традиції школи петрівських стрільців ще довго говорили б, напевне, як про одні з найкращих в Україні.

Що ж до безпосередньо змагань, в яких Даша стала чемпіонкою, то проходили вони у Вінниці під назвою «Кубок Поділля», маючи, разом з тим, офіційний статус відкритого Чемпіонату України зі стрільби кульової серед юніорів (спортсменів 1998 року народження та молодших) в трьох дисциплінах – гвинтівка, пістолет та рухома мішень. Присвятили, до речі, вінничани ці змагання пам’яті свого земляка Бориса Мельника – багаторазового чемпіона світу та Європи зі стрільби кульової, срібного призера ХХ олім-пійських ігор 1972 р. у Мюнхені. Так от, в рідній для Даші дисципліні – стрільбі з пневматичного пістолета – вона була поза конкуренцією. Наша сімнадцятирічна спортсменка упевнено обійшла навіть більш досвідчених двадцятирічних суперниць, за спиною яких уже було не одне подібне змагання, і стала чемпіонкою України в індивідуальному заліку та в змішаних змаганнях (в парі з киянином Єгором Кігітовим), виборовши, таким чином, одразу дві золоті медалі та не просто увійшовши, а тріумфально увірвавшись до складу збірної команди України з цього виду спорту. Отож попереду у нашої юної землячки ще чимало відповідальних змагань, яскравих виступів, високих спортивних злетів та досягнень.

Ми ж побажаємо їй удачі та нових спортивних (і не лише спортивних) перемог на нелегкому, але такому цікавому і повнокровному життєвому шляху.

Володимир Кіфенко

На знімку: чемпіонка України зі стрільби кульової, майстер спорту Дарія Семенко з мамою Іриною Василівною і татом Леонідом Вікторовичем.