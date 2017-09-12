Знай українську: як позбутися суржику

Останні дослідження вчених довели: мова, якою ви спілкуєтеся у повсякденному житті, має не тільки велике значення, а й суттєвий вплив на організм – так само, як зміна ландшафту чи клімату.

Тому тим, хто досі не впевнений у своїх знаннях, слід озброїтися дієвими порадами та почати вчити українську мову не тільки за підручниками. Наприклад, спробувати листуватися нею у мережі, читати книги та дивитися фільми (на початку підійдуть і дубльовані).

Коли плануєте похід до супермаркету, також не варто соромитися і зважуватися спілкуватися із касиром так, як це повинно бути судячи із нашої Конституції та територіальної приналежності.

Буває й так, що людина вчить одночасно кілька мов, а потім плутається навіть у буденних речах – не хвилюйтеся, у таких помилках, запевняють спеціалісти, немає нічого страшного.

Підготував Анатолій Рябоконь