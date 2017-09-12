Готуємо справжніх професіоналів

У житті кожної людини завжди постає вибір: ким бути? Важливо, щоб професійний вибір був вдалим, і тоді улюблена робота буде приносити насолоду.

Давні традиції у виборі професії пов’язують Криворізький навчально-виробничий центр та навчальні заклади Петрівського району. Щороку ми запрошуємо учнів шкіл району на майстер-класи, екскурсії, масові заходи, які проводяться у КНВЦ. Тому багато випускників з Петрівщини для подальшого навчання обирають саме наш заклад. Калейдоскоп професій досить різноманітний: фотографи і флористи, перукарі і манікюрниці, кравці і кухарі з Іскрівки та Ганнівки, Чечеліївки та Нового Стародуба, Луганки та Червонокостянтинівки, Богданівки та Петрового, Володимирівки та Зеленого. Найбільшою популярністю користуються професії кухаря-кондитера, перукаря.

Два роки здобував професію кухаря у нашому навчальному закладі і Дмитро Міщенко. Душа учнівського колективу, активний учасник художньої самодіяльності, відмінник навчання, будучи на практиці у м. Саки отримав пропозицію на працевлаштування в Криму по закінченню навчання. Але, за направленням, він розпочинає трудову діяльність кухарем в їдальні Північного гірничозбагачувального комбінату, а невдовзі його призивають на строкову службу до Збройних Сил України…Непомітно пролетіли армійські будні. Здавалося, що можна приступати до мирної професії кухаря. Та в Україні з 2014 року наступають тривожні часи. Під час ІІІ хвилі мобілізації Дмитро добровольцем іде захищати незалежність України у складі 43-ї окремої мотопіхотної бригади «Патріот». Учасник бойових дій у зоні АТО. З 2016 року за контрактом служить у Національній гвардії України, відстоюючи її суверенітет. І хтозна, можливо, ще і змінить наш Дмитро армійське обмундирування із зброєю в руках на білосніжний ковпак та приготування здорової і корисної їжі. Але це вже вибір за ним. А на сьогодні ми вдячні йому і таким як він, що більшість населення України спить спокійно. І, дай Боже, щоб врешті всі жахи скінчились і всі повернулись до мирних професій.

Ще в Петрівському районі є мальовниче село Іскрівка. Село невеличке, але з багатою історією, малочисельною школою, але з трудолюбивими учнями, які з року в рік вступають до КНВЦ і майже завжди виборюють звання «Кращий за професією», сумлінно працюють на підприємствах харчової промисловості Кривого Рогу. І, чомусь, так традиційно склалося, що майже всі обирають кондитерський напрямок. Пермякова Юлія довгий час працювала в кондитерському цеху «МІК», Колупаєва Валентина, сестри Танащук Анна та Оксана – на відомій фірмі «Бон-Ассорті» по виготовленню тортів. Вони завжди з великою повагою ставилися до своїх шкільних вчителів, викладачів та майстрів виробничого навчання, які дали путівку у самостійне професійне плавання. Коли в Іскрівській ЗОШ проводилося чергове засідання «Свічадо», куди були запрошені і наші представники, ветеранам педагогічної праці вони передали торти, виготовлені власноруч.

У 2017 році наш навчальний заклад уклав угоду про співпрацю з центром професійного навчання і перепідготовки м. Глівіце (Польша). Навесні кращі учні КНВЦ побували там на практиці. Поляки тільки дивувалися праце-здатності наших учнів! Серед них була і випускниця Пе-трівського НВК «Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів-гімназія», а в даний час учениця КНВЦ Лілія Митько. Часу вистачало на все: на приготування і частування українськими стравами, на змістовний відпочинок, а головне – на опанування хитрощами кулінарного мистецтва польської кухні. В цьому році Ліля завершує навчання. І їй вже надходять пропозиції на працевлаштування від роботодавців. Адже хороші спеціалісти потрібні всім!

З’явилися у КНВЦ і сімейні династії. Це вже згадувана династія Танащуків. У 2018 на навчання до нас вступила Марина Сонник, яка вирішила продовжити професію батька Юрія Олександровича, професію перукаря. Вона робить тільки перші кроки, але вже виборола перше місце у конкурсі оберегів на святі козацької слави, допомагала у створенні зачісок моделям театру мод «Едем», готується до конкурсу перукарського мистецтва навесні 2019 року. Тож побажаємо їй успіхів!

Ми пишаємося своїми учнями. КНВЦ з року в рік стає лідером профтехосвіти. І ми вдячні педагогічним колективам шкіл, батькам, які довіряють підготовку спеціалістів у сфері обслуговування, харчової та легкої промисловості саме нам.

Олена Євтушенко, викладач математики КНВЦ

На знімках: Дмитро Міщенко ще колись порадує нас своїм кулінарним хистом, але сьогоднішня його місія особливо почесна – захищати батьківщину; смачно приготувати – це лише півсправи, а от гарно сервірувати та подати до столу - це також ціла наука, – вважає Оксана Танащук; такі спеціалісти, як Лілія Митько сьогодні на ринку праці є затребуваними, тож пропозицій від працедавців не бракує; кожна дівчина і жінка – особливо неповторна, і від уміння підкреслити цю неповторність залежить гарний настрій і упевненість в собі, – переконана перукар-стиліст Марина Сонник.