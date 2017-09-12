Дистанційні послуги Пенсійного фонду України – на рівні витягнутої руки

З метою дистанційного обслуговування громадян функціонує Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Найбільш популярні серед населення послуги, отримувані на Веб-порталі, це: отримання довідки про загальний трудовий та страховий стаж, дані про нараховану заробітну плату (доход або грошове забезпечення), перегляд даних електронної пенсійної справи, направлення звернення з будь-якого питання, що належить до компетенції Пенсійного фонду, та отримання відповіді без відвідування установи Фонду.

Варто зауважити, що з липня 2018 року усі довідки формуються Пенсійним фондом України з використанням перевірочних кодів (цифрового та QR) та не потребують підпису спеціаліста ПФУ.

На електронних сторінках Веб-порталу кожен може знайти для себе корисну довідкову інформацію, серед іншого – графіки прийому керівництва Пенсійного фонду та його територіальних органів, їхні адреси, в тому числі підрозділів з обслуговування громадян – сервісних центрів Фонду тощо.

Процедура реєстрації на Веб-порталі максимально спрощена для зручності користувачів, її можна здійснити двома передбаченими способами реєстрації. По-перше, це реєстрація онлайн з використанням електронного цифрового підпису. По-друге – за заявою, що передбачає особисте звернення до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України для оформлення заяви та отримання реєстраційного коду, за допомогою якого здійснюється первинна реєстрація на Веб-порталі. На електронну адресу, яка зазначається при первинній реєстрації, надійде лист, з підтвердження паролів доступу до особистого кабінету.

Головне управління Фонду в області звертає увагу, що використання можливостей Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України спростить механізм звернення та отримання необхідної інформації, зекономить час та ресурси і дозволить громадянам отримувати актуальну інформацію пенсійного спрямування у найкоротші терміни.

Олена Пархоменко, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області