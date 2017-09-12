Працювали злагоджено і конструктивно

Із сесії районної ради

Однією з головних подій минулого тижня у нашому ра-йоні стало чергове пленарне засідання двадцять дев’ятої сесії Петрівської районної ради сьомого скликання, яке традиційно пройшло під головуванням голови ради Тамари Сакари.

Цього разу на розгляд сесії було винесено два з половиною десятки питань, але оскільки переважну більшість із них було детально опрацьовано в ході засідань профільних постійних комісій, то вже на сесії повторно заглиблюватися в деталі кожного з них депутати визнали недоцільним, лише затвердивши рекомендації постійних комісій регламентною процедурою голосування.

Отже цього дня депутати підтримали зміни та доповнення до районної програми «Діти Петрівщини» на 2018 рік, а також затвердили аналогічну програму на наступний, 2019 рік. З особливостями прийнятої програми, а також з характером змін та доповнень до нині чинної, ознайомила начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації Тетяна Нікульшина.

Про внесення змін та доповнень до районної програми розвитку культури на 2016-2018 роки поінформувала начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Наталія Подкопаєва.

Начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Світлана Заєць запропонувала на розгляд депутатському корпусу питання внесення змін та доповнень до бюджетної програми районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік та до районної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на 2018-2022 роки, а також представила бюджетну програму ра-йонного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік.

Змінами та доповненнями також були позначені програма економічного і соціального розвитку Петрівського ра-йону на 2018 рік (озвучив начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Геннадій Горбанець) та комплексна програма розширення інформаційного простору району на 2016-20120 роки (ознайомив в.о. головного редактора КЗ«Редакція Петрівського районного радіомовлення» Олександр Дога).

А ще цього дня на сесії було затверджено ряд цільових програм, у тому числі районна районна програма соціальної підтримки учасників операції об’єднаних сил (антитерористичної операції) і членів їх сімей, сімей загиблих учасників ООС (АТО) та вшанування пам’яті загиблих на 2019-2020 роки; програма соціального захисту малозабезпечених верств населення району на 2019 рік (інформувала начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Валентина Сибіра); районна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту на 2019 (представила завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Лугова) та програма підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень на 2015 - 2020 роки (ознайомила начальник фінуправління райдержадміністрації Галина Овдій).

З огляду на закінчення календарного року комунальні підприємства, що перебувають у підпорядкуванні районної ради, затвердили свої фінансові плани на наступний 2019 рік. Зокрема, їх представили КЗ «Редакція Петрівського районного радіомовлення» (Радіо «Голос Петрівщини») – інформував в.о головного редактора Олександр Дога; КП «Капітального будівництва» (в.о. директора – Олександр Смірнов); Петрівський ККП (начальник – Володимир Колісник).

Депутати також підтримали звернення, ініційоване колегами з фракції ВО «Батьківщина» (з його змістом ознайомили заступник голови районної ради Антоніна Іванова - на знімку), адресоване Президенту, Верховній Раді та Кабінету Міністрів України, щодо скасування постанови Кабміну про підвищення ціни на газ для населення.

Сесією було розглянуто також ряд інших питань, по кожному з яких прийняті відповідні рішення.

Володимир Кіфенко.