Маємо ще один храм медицини

Саме храмом медицини влучно назвала Луганську лікарську амбулаторію загальної практики-сімейної медицини перший заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Панета. Вона була ведучою урочистого відкриття названого закладу після завершення капітального ремонту та оновлення його матеріальної бази. Тетяна Григорівна зазначила, що ремонт приміщення амбулаторії, придбання нових меблів та медичного обладнання є результатом реалізації угоди про соціально-економічне партнерство між Петрівськими районною державною адміністрацією та районною радою і приватним акціонерним товариством «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» групи МЕТІНВЕСТ. Загалом на реалізацію даного проекту було спрямовано 1795,2 тис. грн., у тому числі: кошти районного бюджету – 867,3 тис.грн., ПрАТ «ЦГЗК» - 700 тис.грн., Луганського сільського бюджету – 227,9 тис.грн.

- Сьогодні на порядку денному розвитку держави стоїть питання модернізації в соціальній сфері. Це означає для громадян можливість отримувати якісні послуги у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо. Тож від імені жителів та керівництва району висловлюю щиру вдячність генеральному директору ПрАТ «ЦГЗК» групи МЕТІНВЕСТ Дмитру Шевчику, – промовила у вступному слові Тетяна Григорівна. Продовжуючи захід, вона запросила до слова голову районної державної адміністрації Сергія Завалія та голову районної ради Тамару Сакару.

- Надзвичайно приємно відвідувати місцеві територіальні громади з нагоди приємних і радісних подій, – зізнався Сергій Володимирович. – Ми сьогодні є свідками того, що в районі з’явився ще один гарний, сучасний лікувальний заклад. Тож хочу зазначити, що ми – районна влада – виконуємо свої обіцянки.

Крім оновленої амбулаторії, яку сьогодні відкриваємо, проведено ремонт найпроблемніших ділянок автомобільних доріг в с.Луганка та с.Братське , в рамках угоди про соціально-економічне партнерство з ПрАТ «ЦГЗК» придбано 2 причепи, відвал сніговий, подрібнювач гілок та міні-трактор на загальну суму 411,8 тис.грн (кошти ПрАТ «ЦГЗК» - 250,0 тис.грн., кошти сільського бюджету – 161,8 тис.грн.)., реалізовано проект «Останній притулок», який став переможцем конкурсу на кращий проект в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа» (встановлення огорожі кладовищ в Луганці та Братському) загальною вартістю 123,6 тис.грн. (КП «Господар ІК» Луганської сільської ради – 15,0 тис.грн., ПрАТ «ЦГЗК» - 52,0 тис.грн., районний бюджет – 10,0 тис.грн., сільський бюджет – 26,3 тис.грн., спонсорські кошти – 20,3 тис.грн.).

Реалізовано ще один проект в рамках програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа» - «Спорт для сільської громади Луганки, як запорука здоров’я та успіху» - встановлення спортивного майданчика з вуличними тренажерами на території Луганської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів. Вартість цього проекту – 129,7 тис.грн. (ПрАТ «ЦГЗК» - 64,8 тис.грн., сільський бюджет – 64,9 тис.грн.). Тож висловлюю подяку генеральному директору ПрАТ «ЦГЗК» Дмитру Шевчику, Луганському сільському голові Роману Штурмаку і депутатам сільської ради, депутатам районної ради Віктору Стецю і Олегу Кореню, керівнику СВК «Агрофірма «Маріампольська» Костянтину Міщаніну, всім, хто долучився до реалізації згаданих проектів. Це є свідченням того, що разом, об’єднуючи зусилля влади, бізнесу і громади, можна зробити багато хороших справ. Тож переконаний, що в майбутньому ми втілимо в життя ще багато гарних проектів і ініціатив, потрібних людям.

Сказане головою райдержадміністрації підтримала і Т.Сакара. Вона зазначила, що в питанні реалізації реформи в галузі медицини виконавча влада району, разом з органами місцевого самоврядування, вважають головним завданням збереження і поліпшення існуючої інфраструктури галузі, покращення умови праці медичного персоналу і забезпечення комфортних умов для пацієнтів і хворих.

- Більшість сільських амбулаторій і ФАПів району вже мають сучасний вигляд, забезпечені необхідним медичним обладнанням. В цьому питанні наш район є одним з лідерів області, – зазначила Тамара Вікторівна.

Вона висловила подяку за активну участь усім, хто долучився до реалізації районних соціальних проектів – депутатському корпусу району, представникам соціально орієнтованого бізнесу, громадськості, висловила упевненість в тому, що наступний рік буде ще потужнішим і успішнішим у розвитку громади району, адже вже є цікаві ініціативи і пропозиції щодо запровадження нових проектів. В умовах децентралізації зросте роль місцевих громад, які матимуть вирішальне слово щодо шляхів розвитку територій.

Голова районної ради привітала всіх присутніх зі святом, адже реалізація кожного соціально орієнтованого проекту – це свято для місцевої громади, ще один етап у її розвитку.

Зі словами подяки на адресу районної влади і керівництва ПрАТ «ЦГЗК» за турботу про Луганську громаду, допомогу у її розвитку виступили Луганський сільський голова Роман Штурмак та завідуючий Луганської амбулаторії, депутат районної ради Олег Корінь.

Гості, як і годиться, прибули не з порожніми руками. С.Завалій та Т.Сакара вручили О.Кореню сертифікат на отримання нового масажного ліжка, а також символічний ключ від оновленого лікувального закладу.

Після завершення офіційної частини всіх присутніх запросили здійснити екскурсію амбулаторією.

Слід сказати, що далеко не в кожній навіть міській лікарні створені такі комфортні умови для роботи медичного персоналу і прийому пацієнтів. Світлі, затишні кабінети мають все необхідне медичне обладнання, тож жителі Луганки та інших населених пунктів дільниці мають змогу отримати якісні медичні послуги. В штаті амбулаторії два лікарі – завідуючий закладом, сімейний лікар О.Корінь та лікар- педіатр Марина Яременко, три медичні сестри, санітарка і водій. Крім того, в амбулаторії діє стоматологічний кабінет, в якому працює лікар-стоматолог Ліліана Погребняк, яка перебуває у штаті центральної районної лікарні.

Урочистий захід з нагоди символічного відкриття амбулаторії не завадив її роботі – як і щодня, вівся прийом пацієнтів. Всі вони висловлювали задоволення тим, що амбулаторія якісно відремонтована, поліпшилася її мате-ріальна база. Тож тут, мабуть, найактивніше в районі йде процес підписання декларацій з сімейним лікарем О.Коренем.

Керівники району також залишилися задоволеними побаченим, побажали персоналу амбулаторії успішної роботи. А їхній візит до Луганки завершився оглядом спортивного майданчика з вуличними тренажерами на території Луганської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, який також справив на них дуже хороше враження.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

Фото автора і Тетяни Волощенко

На знімках: Тамара Сакара та Сергій Завалій вручають О.Кореню ключ від оновленої амбулаторії; лікар - педіатр М.Яременко уважна до маленьких пацієнтів; гості з райцентру на спільному фото з персоналом амбулаторії; прийом веде лікар - стоматолог Л.Погребняк; Володимир Дяченко займає посаду сестри медичної (саме таку назву і для жінок, і для чоловіків за-твердило Міністерство охорони здоров”я). Він займається веденням документації стосовно декларацій, які підписали жителі території з сімейним лікарем О.Коренем, а також наданням послуг хворим у фізіотерапевтичному відділенні з допомогою апаратів електрофорезу, УЗІ - діагностики, СМВ - терапії, УФО - опромінювача; кабінет для прийому малят; в амбулаторії є всі необхідні ліки для першої допомоги; інтер”єр амбулаторії; оглядовий кабінет; майданчик вуличних тренажерів; Директор Луганської ЗШ І-ІІІ ст. Олена Козловська з С.Завалієм та Т.Сакарою біля вуличних тренажерів.