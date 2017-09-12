Робота від серця змореними руками

Щорічно третьої неділі листопада відзначається День працівників сільського господарства України. Це свято, присвячене всім аграріям країни, було засноване в 1993 році. Тоді президент України підписав указ про заснування професійного свята всіх працівників сільського господарства, а також підприємств, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини та виробництвом харчової продукції.

Це – свято усіх, хто розумом і руками, серцем і душею, у селі і в місті щодня долучається до важливих аграрних справ. Це – свято дбайливих господарів, незалежно від форм власності та господарювання.

Споконвічно напружена хліборобська праця була і залишається визначальною складовою розвитку нашої держави, запорукою її процвітання. Без сумніву, і сьогодні ця робота залишається найважливішою, оскільки саме від праці цих трударів залежить, що буде на столі у кожного українця.

Аграрний сектор є базовим у нашому районі, в якому працюють дбайливі господарі. Незважаючи на труднощі, вони зберігають високий рівень професіоналізму, щодня займаються господарюванням, соціальними питаннями, інфраструктурою, наповнюють бюджет, вирішують конкретні проблеми людей, допомагають пенсіонерам і ветеранам, школам, лікарням, волонтерам, воїнам української армії і багатьом іншим. Роблять все можливе для розвитку економіки нашого районну та його процвітання.

Тож 16 листопада 2018 року випала гарна можливість з нагоди свята зібрати у залі засідань районної ради усіх тих, хто наповнює агропромисловий комплекс району, привітати їх та вклонитися низько за важку та часом неоціненну працю. Запитаєте, чому неоціненну?...Керівники ра-йону Сергій Завалій та Тамара Сакара у своєму привітальному слові досить вдало обгрунтували такі слова, зупинившись на тому, що більшість людей, які не працюють у цій сфері, оманливо вважають, що робота сільського господарства сезонна, і що, попрацювавши влітку, зима несе їм комфортний відпочинок. Але це не є так! Також висловили вдячність хліборобам за високі врожаї зернових культур, підтримку соціальної сфери населених пунктів району, побажали рясних сходів та щедрих ужинків.

За вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу обласним керівництвом та керівництвом району були нагороджені кращі трударі: ветерани праці, хлібороби, механізатори, тваринники, керівники сільгосппідприємств, фермери.

До слів привітань приєднався й Валентин Кущ та від імені районної громадської організації «Петрівський пасічник» висловив вдячність аграріям за їх роботу та співпрацю.

Гарний, святковий настрій присутнім протягом заходу забезпечували майстри художньої самодіяльності району – народний аматорський хоровий колектив «Єдність» ра-йонного Будинку культури, солісти Дмитро Суліма, Олена Шарутенко, Леонід Старов і Вадим Блоха. У залі панувала по-справжньому святкова й доброзичлива атмосфера.

P.S. і особисто від себе…

Я слів підібрати не можу сумлінно,

Від імені всіх ця подяка уклінна.

За тяжкую працю, недоспані ночі,

Пошерхлії руки та втомлені очі.

За те, що себе віддаєш до останку

Від пізнього вечора і до світанку.

Кому віддаєш? Не привітній родині,

А нашій квітучій, як мед, Україні.

Тебе зрозуміють і діти, й онуки,

Твій труд- це на благо, це тяжкії муки.

Для того, щоб квітно земля віддавала,

Все те, що душа твоя рясно вкладала.

З великою повагою до вашого ремесла,

Ольга Шевченко.

На знімках: Тамара Сакара та Сергій Завалій вітають учасників урочистостей з професійним святом; виступ зведеного хорового колективу «Єдність»; нагородження від керівників району отримує Валентин Кущ; Віктор Васильович Чернокун на святкуванні у сесійній залі районної ради