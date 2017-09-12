Сотня білосніжних ангелів

«За Україну соромно вже не буде»

Ліна Костенко.

Саме ці слова вдало характеризують Україну 2013 -2014 років. Події, які тоді відбулися, назавжди залишать відбиток у пам’яті тих, хто був прикутий до екранів телевізора, а особливо тих, хто мав сміливість і відстоював наші права на Майдані. Ці події не залишили байдужими жодного українця, бо саме тоді ми впевнено заявили на весь світ, що готові боротися за щасливе життя. Здається, саме тоді нація прокинулася…

У день п’ятої річниці початку Революції Гідності петрівчани зібралися, щоб відати шану тим громадянам, що не побоялися стати на захист прав і свобод людини, демократичних цінностей та інтересів своєї держави. Відтворити атмосферу піднесеного патріотизму та гіркого болю втрат, ми змогли завдяки емоційній ведучій Галині Бискуб. Її голос лунав пронизуючи серце…

До виступу були запрошені голова райдержадміністрації Сергій Завалій і голова районної ради Тамара Сакара. У їхніх словах перепліталися біль і гордість за український народ, адже ці роки стали особливими для всієї України. Вони об’єднали усю націю, пробудили гордість і жагу до змін. Ми щиро повірили, що кожен українець матиме змогу жити повноцінно у вільній незалежній державі. На жаль, результат протесту був трагічний – арешти, жорстокі побиття та вбивства. Тож у цей день ми зібралися, щоб вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні. Людей, котрі знайшли в собі сили боротися, не боялися ні погроз, ні пострілів, а впевнено відстоювали наше з вами світле майбутнє. Мужністю, витривалістю, впертістю та героїзмом цих людей ми будемо захоплюватися та пишатися, а разом з тим – молотися за їхні душі… Запалені лампадки, котрі відтворювали силует янгола, випромінювали не тільки світло й тепло, а й наповнювали душу болем за тих, хто стали ангелами, хоча вони ще були дуже потрібні нашій Україні живими.

Петрівчани стояли, тримаючи у руках силуети білосніжних ангелів. Їх налічувалося 100 – символізували вони Героїв Небесної Сотні. Адже ці люди з чистими та світлими намірами прагнули покращити наше з вами життя, а у результаті втратили своє. Прикріплені ангели тремтіли на вітрі, як душі наших Героїв, думаю, кожен із присутніх у цей час тихенько помолився.

Ми маємо жити гідно не тільки за себе, а й за тих, хто пожертвував собою заради нас.

Оксана Ліщенюк

На знімках: фігурки паперових янголів закріпили на стенді, присвяченому пам”яті Героїв Небесної Сотні; учасники скорботного мітингу