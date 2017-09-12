Шановна громадо Луганської сільської ради!

Зі святом працівників сільського господарства! Від усієї душі тепло вітаю вас із цьогорічним нашим професійним святом – Днем працівника сільського господарства. Дозвольте принагідно, насамперед, подякувати вам за самовіддану й невтомну працю та побажати міцного здоров’я, миру й злагоди в родинах, нових вагомих трудових здобутків в ім’я процвітання рідної України і нашого чарівного краю, добробуту та благополуччя. Хай вам добре нива засівається і за гарної погоди щедрий врожай вродить!

Роман Штурмак, Луганський сільський голова