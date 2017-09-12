Шановні трударі хутора Козацьке!

Третя неділя листопада в Україні – День працівників сільського господарства. Отож сердечно вітаю фахівців обласної та районних державних насіннєвих інспекцій і всіх хліборобів нашого краю з професійним святом. Від усієї душі бажаю вам, трудівники села, міцного карпатського здоров’я, великого терпіння та невичерпного оптимізму, щоб, незважаючи на фінансову скруту, своєчасно і тільки добірним насінням поля засівали. Нехай ваші ниви родять щедро завжди і не переводять добро й усілякі життєві гаразди!

Наталія Лепська, Козацький сільський голова