Служба 101 інформує та застерігає

Звернення до батьків начальника Управління ДСНС України у Кіровоградській області, полковника служби цивільного захисту Віталія Миронюка

Щоб сформувати в людини свідоме і відповідальне ставлення до власної безпеки, потрібно робити це змалечку. Традиційно, двічі на рік, напередодні канікул, у навчальних закладах області проводяться тижні знань безпечної життєдіяльності. Фахівці Служби порятунку активно долучаються до усіх освітніх, навчальних і виховних заходів, які покликані дати дітям, відповідно до віку, необхідний обсяг знань з цієї теми. Адже ми як ніхто знаємо ціну людського життя.

Закликаю батьків взяти якнайактивнішу участь у вихованні дітей, підтримати нашу ініціативу та власним прикладом продемонструвати, як без шкоди для себе, свого здоров’я поводитись з вогнем, водою, газом, легкозаймистими речовинами, вибухонебезпечними предметами та побутовими електричними приладами, як користуватись газом та безпечно обігрівати оселю.

Діти дуже швидко ростуть і стають дорослими. Давайте захистимо їх від біди, покажемо, що дотримання правил безпеки – життєва необхідність у світі дорослих.

Правила експлуатації пічного опалення та електронагрівальних приладів:

- перед експлуатацією здійснювати перевірку, а за необхідності, очистку та налагодження роботи димарів;

- біля кожної печі перед топковим отвором розмістити металевий лист розміром не менше ніж 50 х 70 см;

- не користуватися піччю, в якій утворилися тріщини;

- не використовувати для розпалення печей легкозаймисті речовини;

- не закривати пічну заслінку, коли на вугіллі видно блакитні вогники;

- не залишати доглядати за пічним опаленням дітей;

- не розміщувати меблі ближче 1 метра до печі;

- не залишати поблизу легкозаймисті речі.

- не сушити одяг поблизу топкових отворів печей.

Профілактиці пожежі – особлива увага!

З 05 по 09 листопада 2018 року в дошкільних та загальноосвітніх закладах району відбувся Тиждень знань з безпеки життєдіяльності на тему: «Сірники не чіпай – вогонь не закликай!» У ході проведення Тижня основна увага приділялася навчанню дітей теорії попередження випадків виникнення пожеж, правилам користування пічним опалення та електронагрівальними приладами. Перед учнями загальноосвітніх шкіл з бесідами про дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій виступили співробітники Петрівського РС та 32 ДПРЧ У ДСНС України в області.

Протягом листопада 2018 року працівниками Петрівського РС в с. Іскрівка, с. Новий Стародуб, смт. Петрове, та на інших селах району були проведені рейдові перевірки житлового сектору щодо дотримання правил пожежної безпеки та дотримання правил безпеки у побуті.

У листопаді 2018 року в актовій залі Петрівської РДА відбудеться засідання представників Петрівського РС з підприємцями Петрівського району щодо роз‘яснення вимог постанов Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року №№ 715, 716.

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС в області