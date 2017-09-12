Сподіваюся, ви вже встигли помітити, що рекламна акція у телевізорі кожні 30-40 хвилин кричить нам з екранів про таку подію, як «Чорна п’ятниця». Це досить нове віяння у нашій країні, але ми постійно йдемо до чогось нового, тож і у цьому питанні вирішили не відставати від інших країн світу. Тож, для тих, хто хоче дізнатися про таке явище, розповідаємо.

«Чорна п’ятниця» — п’ятниця після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Через те, що День подяки приходиться на четвертий четвер листопада, «Чорна п’ятниця» випадає в проміжок часу з 23 по 29 листопада. У 2018 року цей день припадає на 23 листопада. Зазвичай, розпродаж продовжується на вихідних. Натомість наступний понеділок іноді називають «кіберпонеділком», коли розпродаж продовжується в інтернет-магазинах.

«Чорна п’ятниця» не є офіційним святом, але багато працівників в цей день беруть відгул, за винятком співробітників роздрібної торгівлі, оскільки в цей день потік покупців істотно зростає. У «Чорну п’ятницю» магазини відкриваються дуже рано — близько 5 ранку, а деякі найбільші торговельні мережі — навіть опівночі. Першим покупцям пропонуються серйозні знижки — це робиться для того, щоб залучити в магазини якомога більше покупців.

Звичаї влаштовувати розпродажі в цей день розпочалися ще в XIX столітті. Упродовж багатьох років роздрібна торгівля цього дня розпочиналася о 6:00 ранку, але з кінця 2000-х це вже часто 5:00 або 4:00.

У 2011 році кілька магазинів (зокрема Target, Kohl’s, Macy’s, Best Buy та Bealls) уперше відкрилися опівночі. Вже у 2012 році Walmart і ряд інших торгових компаній оголосили, що відкривають більшість магазинів о 20 годині у День Подяки, чим викликали заклики до страйку серед робітників. Тенденція раннього початку розпродажів збільшилася у 2014 році, тож такі магазини, як JCPenney, Best Buy та Radio Shack відкрилися о 17:00 в День Подяки, а Target, Walmart, Belk та Sears — о 18.00. У трьох штатах Сполучених Штатів Америки - Род-Айленді, Мені і Массачусетсі, заборонено відчиняти великі супермаркети та магазини у День подяки, через «сині (недільні) закони».

Згідно з найбільш ранніми згадками назви «Чорна п’ятниця» (принаймні 1961 рік), цей термін з’явився у Філадельфії і спочатку вживався, в основному, на Східному узбережжі США, де його використовували як метафору страшних заторів транспорту і пішоходів, які траплялися після Дня подяки. Через двадцять років, коли фраза стала більш поширеною, вона набула іншого пояснення: це день, коли торговці починають отримувати прибуток, таким чином переходячи з «червоного» в «чорне» (з мінуса в плюс).

День розпродажів викликає суперечки з приводу різних практик торгових закладів:

- Необґрунтовані вимоги до працівників, у тому числі вимога працювати під загрозою звільнення, довгі зміни на свято Дня подяки.

- Ризики для здоров’я та безпеки через брак персоналу для управління натовпом.

- Продаж «похідних» продуктів, виготовлених лише для продажу у «чорну п’ятницю» з гіршими характеристиками.

В Україні «Чорна п’ятниця» проводиться з 2013 року.

Щоб ви були у курсі, найчастіше знижки робляться на такі товари, як одяг та взуття – 25-50% (неходові маленькі й великі розміри, а також старі колекції – 60-90%); а ось побутова техніка, електроніка та товари для дому має 5-20%.

Тож гарних вам покупок у власну «Чорну п’ятницю»!

Ольга Шевченко