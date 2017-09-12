В житті так трапляється, що не знаєш, що завтра буде. Так було і зі мною. Раптово треба було операцію робити. Я висловлюю щиру подяку лікарям-хірургам – М.М. Яновському та О.В. Доценку, лікарю-анестезіологу- А.В. Побережцю, що доклали усіх зусиль, аби я стала на ноги, ще радувалась життю, спілкувалася з рідними.

Дуже вдячна старшій медсестрі В. Корнієнко, сестрам медичним- Л. Писарчук, О. Копійці, В. Лазоренко, Т. Скарзі; молодим медичним сестрам – Л. Котляр, Л. Олійник, Н. Лисенко, Н. Ященко, Ю. Дерев’янко, Л. Колісник за добре і чуйне серце, за високий професіоналізм, людяність і доброту, відповідальне ставлення до роботи, від вас тепло іде, як промінчик сонця.

Саме завдяки цим якостям, дорогі мої, ви даєте полегшення і віру на краще та швидке одужання, можливість жити повноцінним життям. Тож від щирого серця бажаю вам і вашим рідним здоров’я міцного, миру, добра, сімейного щастя і благополуччя. Хай Бог вас всіх оберігає.

Г.А. Сидоренко, пенсіонер