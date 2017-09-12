Діти Петрівщини

20 листопада – День Дитини

Діти – це наше майбутнє та наше щастя! Ми щиро вітаємо усіх дітей Петрівщини та бажаємо їм рости здоровими, гарно навчатися, завжди радіти та посміхатися!

Із нагоди Дня дитини ми у соціальній мережі Фейсбук влаштували конкурс на краще дитяче фото. Умови були такими: виставити фото своєї дитини та набрати найбільшу кількість «лайків». Нас порадувала активність матерів, котрі поширювали запис на своїй сторінці з закликом, щоб проголосували саме за їхню дитину. Отже, вітаємо переможців : Вікторію Сироклін із сином Святославом, Ірину Ситник із донечкою Ладою, Наталію Гудзенко з донечкою Єлизаветою, Анну Мазур із донечкою Євою, Ірину Оранську з сином Максимом і донечкою Катериною, Юлію Годун із синами Кирилом та Артемом, Лілію Лепську з донечкою Альоною, Світлану Реву з донечкою Єлизаветою та сином Микитою, Юлію Лисенко з донечкою Євою та Олену Пушку з донечкою Альбіною. Батьки мали можливість привітати своїх дітей із шпальт «Трудової слави». Отже – їм слово:

– Станіславчику! Синочку рідненький, ми дякуємо Богу ,що ти у нас є. Будь завжди щасливим і здоровим! Щоб ніколи не знав ти біди та горя. Вітаємо тебе з перемогою!!!! Мама Вікторія.

– Ладусе! Нехай дитинство буде безтурботним, хай радісною буде ця пора. Аби лиш ти, наша маленька донечко, щасливою дитиною росла!!! Мама Ірина.

Ми дуже вдячні усім, хто за нас проголосував і вам дякуємо за цей конкурс!

– Єлизавето! Ми бажаємо, щоб ти росла доброю та чуйною, красивою та розумною, ніжною та життєрадісною! Нехай твої очі завжди сяють від щастя, усмішка не сходить з твого дитячого личка! Мама Наталія.

– Євочко! Ти наш коштовний діамант, весняна ластівка, сонечко яскраве, мамина і татова радість! Дівчинко моя, прийми найщиріші та найтепліші побажання. Нехай у твоїй душі панує доброта, очі іскряться радістю, а світ наповнюється незабутніми враженнями і пригодами! Мама Анна.

– Дорогі наші, сину Максиме та донечко Катерино! Бажаємо вам, щоб ваше життя було схоже на сходи, котрі ведуть тільки вгору. А на кожній сходинці вас чекали: здоров’я, щастя, радість, любов, успіх і благополуччя. Нехай вас завжди оточують близькі та надійні люди! Ваші люблячі мама Ірина та тато Олександр.

– Кирило та Артеме! Ви стали моєю головною радістю, об’єктом щастя та безлічі турбот. Адже ви, мої хлопчики, ростете здоровими, міцними, розумними, сильними та сміливими. Нехай мине багато років, і ви станете справж-німи чоловіками, моєю опорою і гордістю. Ну, а поки що ви – діти, тож нехай же всі ваші дитячі мрії неодмінно збудутьсяІ А ми будемо вас любити і вчити в любові світ пізнавати! Мама Юлія

– Євочко, донечко наша рідненька! Нехай твоє життя буде, немов казка, нехай доля дарує тобі справжні дива та велику вдачу. Бажаємо тобі міцного-міцного здоров’я, безмежного щастя та величезних успіхів! Мама Юлія.

Ми щиро вдячні усім учасникам конкурсу та ще раз вітаємо переможців!

Оксана Ліщенюк