УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Кіровоградської області

від 05 листопада 2018 року № 47 - р смт Петрове

Про скликання двадцять дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання

Відповідно до пункту 1 частини 6, частини 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2.4 розділу ІІ, пункту 13.6 розділу ХІІІ Регламенту Петрівської районної ради сьомого скликання:

1. Скликати двадцять дев’яту сесію районної ради сьомого скликання 23 листопада 2018 року на 10.00 годину в сесійній залі районної ради за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 20.

2. На обговорення винести наступні питання:

2.1. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 367 «Про районний бюджет на 2018 рік».

2.2. Про внесення змін та доповнень до програми економічного і соціального розвитку Петрівського району на 2018 рік.

2.3. Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр» Петрівської районної ради Кіровоградської області.

2.4. Про надання дозволу на укладення договору оренди частини нежитлового приміщення з комунальною установою «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр».

2.5. Про передачу майна на балансовий облік комунальної установи «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр».

2.6. Про програму підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень у Петрівському районі Кіровоградської області на 2019-2020 роки.

2.7. Про затвердження Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Петрівського району на 2019 рік.

2.8. Про районну програму «Діти Петрівщини» на 2019 рік.

2.9. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Капітального будівництва» на 2019 рік.

2.10. Про затвердження фінансового плану Петрівського комбінату комунальних підприємств на 2019 рік.

2.11. Про затвердження фінансового плану комунального закладу «Редакція Петрівського районного радіомовлення» (Радіо «Голос Петрівщини») на 2019 рік.

2.12. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (10,0000 га Водянська сільська рада).

2.13. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (5,000 га Зеленська сільська рада).

2.14. Про звернення депутатів Петрівської районної ради до Президента України щодо негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення.

2.15. Про зміни у додатку № 1 до рішення Петрівської районної ради від 21 грудня 2017 року № 383 «Про план роботи районної ради та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік».

2.16. Інші питання.

3. На сесію районної ради запрошуються депутати районної ради, начальники управлінь та відділів рай- держадміністрації, керівники територіальних органів, управлінь, розташованих на території району, голови територіальних громад, засоби масової інформації.



Тамара Сакара, голова районної ради