І знову про мости

У номері 44 районної газети «Трудова слава» від 25 жовтня 2018 року було надруковано статтю Лідії Меделян «Ким були збиті парапети з малого місточка?». Я хочу подякувати Лідії Михайлівні за короткий екскурс в історію розвитку дорожньої мережі нашого селища, за небайдуже ставлення до проблем територіальної громади та активну життєву позицію.

Міст, про який йде мова у статті, дійсно є аварійним. Таких мостів на території селища Петрове декілька, і всі вони потребують ремонту: це міст у четвертому десятку, міст по вулиці Чумацькій за автобусною зупинкою, «голубий» міст через річку Березніговату, вже відремонтований міст через річку Інгулець. Але мости є власністю Петрівської районної ради, а їх балансоутримувач – Петрівський комбінат комунальних підприємств.

Петрівська селищна рада, її депутатський корпус ще у грудні 2017 року звернулися до керівництва Петрівської районної ради з пропозицією передати ці мости у комунальну власність селищній раді з метою проведення капітальних та поточних ремонтів. Тим більше, що у селищної ради є вже певний досвід по виконанню подібних ремонтних робіт: із 2016 року відремонтовані мости по вулицях Злагоди, Миру, Інгулецькій, Парковій та міст на виїзді із селища Петрове до міста Кропивницький.

Нещодавно Петрівська селищна рада на свої неодноразові письмові звернення отримала відповідь від Петрівської районної ради про те, що на даний час проводиться інвентаризація мостів, за результатами якої і буде прийнято рішення.

Маємо надію, що Петрівська районна рада прийме рішення про передачу мостів на баланс Петрівської селищної ради, і тоді ми матимемо змогу за зимовий період замовити проекти по їх ремонту, а навесні розпочати ремонтні роботи.

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова