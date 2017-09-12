Помічник дитячого слова

14 листопада - Міжнародний День логопеда

У минулому номері ми познайомили читачів з історією логопеда, яка колись працювала на теренах нашого району. Зараз же, продовжуючи тему Міжнародного дня логопеда, хочемо також приділити увагу й тим, хто нині працює з маленьким поколінням, і допомагає у становленні їх, як особистостей, та розвитку їх мовленнєвих здібностей. Знайомтесь: на фото Ірина Ситник, працює у стінах ДВНЗ № 1 «Рудана» на території Петрового. Ми поспілкувалися з нею та дізналися глибше про складності такої дещо екзотичної професії.

– Доброго дня, Ірино! У вас досить незвичайна професія. Розкажіть, чому Ви вирішили стати логопедом?

– Про те, що стану логопедом, ніколи навіть не думала. Завжди хотіла бути вчителем української мови та літератури. Все сталося випадково. Мамина колега, розповіла, що її донька працює логопедом, що ця професія набирає популярності, оскільки зростає кількість дітей з порушенням мовлення. Знайшли необхідну інформацію та вирішили спробувати.

– А де Ви навчалися?

– Навчалася у Києві в Інституті корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного уні- верситету імені М.П. Драгоманова. Після закінчення вступила до магістратури при цьому ж університеті.

– Звідки берете сили?

– Сили ще є. Інших варіантів не повинно бути. У районі лише два логопеди тож і відчуваєш, що на тобі лежить велика відповідальність.

– Які риси характеру допомагають Вам знайти підхід до кожного малюка?

– Я люблю дітей (у дитинстві часто бувала на роботі у мами, яка працює вихователем). Завжди спілкуюсь з ними нарівні. Тому за 10 років роботи в садочку я так і не стала Іриною Миколаївною. Для них я просто Іра. Мені цікаво спостерігати, як вони ростуть, як починає формуватись їхній характер, як вони із невпевнених малюків стають розумними,свідомими до- шкільнятами.

– А що стає причиною проблем з мовленням у дитини?

– Причин порушення мовлення зараз дуже багато. Важливе значення має ще внутрішньоутробний розвиток під час вагітності мами, хід пологів, хронічні хвороби батьків, спосіб їхнього життя, спадковість. Від того, скільки і який чинник став причиною виникнення порушення мовлення, залежить і хід корекційної роботи. Є такі, що дитині необхідно лише показати, підказати, як правильно вимовляти звук, а батьків проконсультувати(фонематичні та фонетичні порушення). А є і такі, де порушено всі компоненти мовлення ( загальне недорозвинення мовлення, затримка мовленнєвого розвитку) і необхідна довга, кропітка робота логопеда, батьків, вихователів, взаємодія їх між собою.

– З чого починаєте роботу, коли приходить нова дитина?

– Логопедична корекційна робота починається із знайомства з дитиною, встановлення дружніх та довірливих відносин, обстеження в ігровій формі стану мовленнєвого розвитку. Лише після цього можна занурюватися у роботу з ви-правлення порушень, які присутні у мовленні дитини.

– Чи потрібна присутність батьків на заняттях?

Присутність батьків на заняттях вітається. Але, в основному, я працюю з дитиною, а потім вже з батьками. Мами всіма способами намагаються підказувати дитині, переживають, дають свої поради, які не завжди доречні і правильні.

– Як краще займатися: індивідуально чи у групах?

– Я надаю перевагу індивідуальній роботі з дитиною, де вся увага приділяється саме їй, використовуються прийоми та види роботи, які адресовані саме цій дитині з урахуванням її проблеми (індивідуальний підхід). Але в нас також є групові та підгрупові заняття, де діти мають можливість спілкуватися, допомагати один одному, змагатись.

– Малюки такі непосидючі! Як Ви привертаєте увагу дитини до заняття?

– Заняття з виправлення порушень мовлення, як на мене, це довга, кропітка та одноманітна робота.Тому ми використовуємо багато картинок, настільних ігор, розвиваючих іграшок, пазлів, малюємо, постійно виконуємо пальчикову (на розвиток дрібної моторики) та артикуляційну (для язичка) гімнастику.

– Що батькам слід робити самостійно?

– Логопедична робота, з одного боку, зрозуміла і проста, але це лише тоді, коли знаєш всі її нюанси та тонкощі. Для того,щоб працювати з дитиною самостійно вдома, батькам необхідно обов’язково отримати консультацію фахівця, який розкаже, покаже, навчить та порадить, як ефективно працювати, щоб швидко подолати наявні порушення. Батькам необхідно запастись терпінням, весь свій вільний час приділяти дитині, допомагати їй, підтримувати і бути налаштованими на позитивний результат. І працювати, працювати, працювати...

– Що для Вас найскладніше і що найприємніше у роботі?

Найскладніше в роботі логопеда - це правильно визначитися з проблемою, вибрати оптимальні шляхи подолання наявних порушень в найкоротші терміни, залучити батьків до роботи і пояснити малюкам значимість занять. Найкращим варіантом для дітей є відвідування логопедичної групи, в якій до подолання мовленнєвих порушень підходять комплексно, в тісній взаємодії з усіма спеціалістами. І дуже прикро, що деяких батьків треба переконувати у необхідності відвідування їхніми дітьми такої групи.

Лише потім, коли все це зроблено, всі працюють «на дитину», яка поступово починає самостійно контролювати своє мовлення, а звуки, які раніше здавалися «страшними», вже вимовляються легко і правильно, радієш всією душею ти сам, що вдалося допомогти ще одній дитині відчувати себе впевнено в колективі, без перешкод спілкуватись з людьми, уникнути проблем з читанням та на письмі.

– Дякуємо за відповіді та бажаємо наснаги й сили у вашій дуже важливій справі!

Ольга Шевченко