Шановні працівники сільськогосподарської галузі, односельці!

Щиро вітаю вас із професійним святом!

Висловлюю глибоку подяку хліборобам, механізаторам, тваринникам, організаторам агропромислового виробництва району. Ваша робота нелегка, але дуже важлива. Адже Україна живе і працює завдяки невтомним трудівникам, які постійно дбають про землю.

Нехай ваша віддана праця і надалі служить на користь державі, на благо України.

Бажаю радості, успіхів у праці, міцного здоров’я і людського щастя вам і вашим родинам.

Нехай щедро родять ниви, хай над ними буде мирне небо, завжди світить сонце, а в кожному домі будуть добро та злагода!

Іван Шульга, Йосипівський сільський голова