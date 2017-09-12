Шановні трударі та господарі!

Пізня осінь – традиційна пора завершення сільськогосподарських робіт, а ще на цей час припадає професійне свято аграріїв.Бажаю всім успіхів у праці, енергії, здоров’я міцного, нехай кожному з вас щедро віддячує професійна нива. Тепла і затишку вашим родинам, щедрого святкового застілля.Це - свято усіх, хто розумом і руками, серцем і душею, у селі і в місті щодня долучається до важливих аграрних справ.

Щиро бажаю вам щастя, здоров’я, добробуту, невичерпної снаги та подальших успіхів в ім’я розквіту України.

Добрих вам засівів, рясних сходів та щедрих ужинків!

Людмила Компанієць, Іванівський сільський голова