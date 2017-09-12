Шановні жителі Новостародубської сільської ради!

Сердечно вітаємо вас із професійним святом - Днем працівників сільського господарства!

Відзначення Дня працівників сільського господарства - це визнання державою хліборобської праці на благо України, це хвала мозолястим рукам селян, які знають справжню ціну хліба!

Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви, хай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу. Хай обходять вас стороною природні стихії, а ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!

Віктор Заїка, Новостародубський сільський голова