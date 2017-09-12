Щиро вітаємо хліборобів, всіх жителів Чечеліївки та Олександрівки з Днем працівника сільського господарства!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята!

Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви, хай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту краю та піднесення добробуту всього українського народу. Хай обходять вас природні стихії, а ваші родини живуть у затишку, щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!

У день професійного свята бажаю всім вам прихильної долі, вагомих здобутків, миру, невичерпної енергії, професійної удачі!

Сергій Дяченко, Чечеліївський сільський голова