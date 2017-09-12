Шановні працівники і пайовики ТОВ «Маяк»

Від усієї душі тепло вітаємо вас із цьогорічним нашим професійним святом – Днем працівників сільського господарства!

Все на землі зростає з рук людських. Хай не болять у вас руки ростити хліб та дітей, творити достаток.

Тож щиро вітаємо усіх людей, причетних до цієї професії: хліборобів, овочівників, тваринників, механізаторів, переробників сільськогосподарської продукції, управлінців галузі зі святом.

Уклінно дякуємо за наполегливу самовіддану працю. Бажаємо здійснення всіх заповітних задумів, здоров’я і радості. Золотими розсипами щастя хай повняться ваші будні й свята.

Хай все задумане здійснити вдасться, і з достатком буде кожна хата!

Дирекція та профком ТОВ «Маяк»