Шановні аграрії!

Прийміть щирі та сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня працівників сільського господарства!

Від результатів вашої діяльності забезпечується добробут і благополуччя кожної людини, гарантується продовольча безпека нашої держави. Велика вдячність вам, працівники агропромислового комплексу, за вашу невтомну, наполегливу і сумлінну працю, щедрість душі й теплоту сердець!

У цей святковий день бажаю вам і вашим сім’ям міцного здоров’я, щастя і благополуччя, успіхів у праці і оптимізму у всіх ваших справах і починаннях. Хай не знають утоми ваші натруджені руки, нехай щедрою буде ваша життєва нива, а труди ваші й надалі збагачують Україну!

Оксана Гончаренко, Водянський сільський голова